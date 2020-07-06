"Опасный полет": истребители Британии встретили российские самолеты

Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142

Британские ВВС подняли в воздух свои истребители и самолет-заправщик Voyager. Военные были направлены навстречу российским самолетам, которые появились в воздушном пространстве к северу от Шотландии. Отмечается, что границы страны не были нарушены, перехват не потребовался. Сопровождение проходило совместно с норвежскими F-16 и F-35.

Навстречу самолетам ВКС России британские военные подняли истребители Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Voyager. "Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полетом российских самолетов дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии", - отмечается в сообщении пресс-службы Королевских ВВС Великобритании.

В ведомстве обратили внимание, что российские Ту-142 изменили курс при приближении к британскому району полетной информации. "Перехват не потребовался", - добавили в ВВС.

Самолет-заправщик был использован для оказания содействия британским истребителям. Борт ZZ336 подняли с авиабазы Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.

В сообщении также приводится мнение члена британского парламента Джеймса Хеппей. Он расценил действия российских военных как "провокацию", на которую военные Великобритании отреагировали "без колебаний". "Опасный полет российских самолетов по направлению к нашему воздушному пространству является четким напоминанием об угрозах, с которыми мы, как нация, сталкиваемся ежедневно», - отметил он.

Ранее сообщалось, что три дальних противолодочных самолета Ту-142 ВКС России совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также над северо-востоком Атлантики. Для их сопровождения Норвегия подняла в небо свои истребители F-16 и F-35, сообщили в пресс-службе Северного флота России. Позднее к ним присоединились самолеты Великобритании. В российском оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что самолеты ВКС России совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.

Зачастую появляются сообщения о том, что у российских границ пролетают иностранные самолеты-разведчики. Так, в первый день июля российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата американского военного самолета.

"Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы России", - отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Воздушное судно ВВС США было замечено дежурными силами ПВО на значительном удалении от границы РФ. При этом военные наблюдали за самолетом при помощи радиолокационных средств контроля. Для перехвата в воздух поднялись многоцелевые истребители морской авиации Черноморского флота.

Отмечалось, что американский самолет не нарушил госграницу России.

Это не единственный подобный случай, когда иностранные самолеты проводят разведоперации у российских границ. Минобороны России неоднократно призывало американскую сторону отказаться от подобных полетов. Но Вашингтон ответил Москве отказом.

Иностранные военные самолеты в последнее время все чаще появляюся у границ России. Разведчики, принадлежащие в основном США, замечают в районе Крымского полуострова, Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии. Так, например, в конце июня над нейтральными водами Черного моря были зафиксированы самолеты-разведчики ВВС США. Тогда на сопровождение самолетов российские военные подняли в небо истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Он приблизился на безопасное расстояние к патрульному самолету «Посейдон» ВМС США, вблизи которого также находились стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. После этого они сразу изменили свой курс на отдаление от российской границы. После выполнения задачи российский самолет вернулся на базу.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что самолеты других государств начинают появляться у границ чаще, если обостряется международная ситуация.

«Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость», - отметил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Политик подчеркнул, что в данном случае речь идет не об уничтожении противника, а о предупреждении пилотов о том, что они «нарушают воздушное пространство РФ». Джабаров отметил, что подобные действия могут осуществлять и американские ВВС, если российские самолеты будут летать в нейтральных водах вблизи границ США.

Ангелина Мильченко