Группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«На первом этапе учения экипажи выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отработав действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями условного противника», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечалось, что на втором этапе учений выполнялся цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели.

Накануне стало известно, что три российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также над северо-востоком Атлантики. В связи с этим Норвегия поднимала в небо свои истребители.