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Военное обозрение

Украина намерена восстановить все военные аэродромы

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Украины намерено в ближайшее время полностью восстановить взлетно-посадочные полосы сразу на 15 военных аэродромах. В частности восстановительные работы уже начаты на трех аэродромах. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление военного ведомства.

Согласно сообщению, работы уже начаты на аэродромах "Васильков", "Ивано-Франковск" и "Кульбакино". Восстановление коснется взлетно-посадочных полос, стоянок самолетов и рулежных дорожек. На двух аэродромах: в Мелитополе и Староконстантинове работы уже завершены.

При этом отмечается, что вся аэродромная сеть ВВС ВС Украины находится в эксплуатационном состоянии, замены требуют только некоторые участки аэродромов.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ необходимыми материальными средствами обеспечены как отдельные инженерно-аэродромные батальоны, так и авиационные бригады и авиационные комендатуры

- заявил начальник инженерно-аэродромного управления Командования логистики Командования Воздушных Сил полковник Виталий Залог.

На этом фоне стало известно, что командование ВВС ВСУ намерено закупить 30 парашютных систем для имеющихся на вооружении истребителей МиГ-29 и Су-27. Уточняется, что для "Сушек" будут заказаны 10 систем, а для "МиГов" - 20, все парашютные системы будут произведены на украинских предприятиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МиГ-29
Су-27
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