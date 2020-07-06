Ми-17 перепрофилируют на борьбу с саранчой

На вооружении ВВС Индии стоит более двух сотен многоцелевых вертолётов Ми-17 (экспортный вариант российского Ми-8МТ), часть из которых военным срочно пришлось своими силами переделывать из боевых в импровизированные сельскохозяйственные варианты.

Министерство сельского хозяйства Индии, получив предупреждение о нашествии саранчи в 2020 году, подписало контракт с британской компанией M/s Micron на модификацию двух вертолётов Ми-17 для распыления пестицидов. Соглашение подписали в мае, когда первая саранча появилась в Индии, перебравшись из Пакистана, но британцы из-за пандемии коронавируса затянули начало работ над оборудованием — объявлено, что индийские ВВС получат заказанные узлы не раньше сентября.

Чтобы бороться с саранчой, которая с мая успела распространиться практически по всем штатам Индии, военные силами специалистов 3-й ремонтной базы ВВС в Чандигархе разработали комплекты для распыления пестицидов. Для их создания использовались как находящиеся в открытой продаже детали, так и часть элементов собственной разработки.

На внешних консолях вертолёта крепится комплект сопел, в которые подаётся пестицид из установленного в салоне Ми-17 бака объёмом 800 литров. Электрический насос подаёт смесь в форсунки, которые с помощью сжатого воздуха распыляют пестициды над полями. За один 40-минутный вылет самодельный сельхоз-вертолёт способен обработать до 750 гектаров — стандартный сельскохозяйственный вертолёт за один рейс обрабатывает не более 50 гектаров.

Напомним, существуют заводские сельскохозяйственные варианты Ми-17 — версия Ми-8АТС (на базе Ми-8Т) и Ми-8МТСх (на базе Ми-8МТ).

Отметим, что центральные каналы российского телевидения уже опубликовали репортажи о нашествии саранчи в Волгоградской области и Калмыкии.