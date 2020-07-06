В немецком Бундесвере могут вернуть всеобщую воинскую обязанность

Источник изображения: topwar.ru

В Германии могут восстановить всеобщую воинскую обязанность, отмененную почти десять лет назад. С таким предложением выступила новая уполномоченная по делам бундесвера Эва Хегль, пишет немецкая газета Die Welt.

По словам Хегль, отмена всеобщей воинской обязанности является "огромной ошибкой", которая привела к новым случаям правого экстремизма в немецкой армии. По ее словам, данную проблему необходимо решить и она предлагает вынести данный вопрос на обсуждение правительства уже в следующем году.

Я считаю огромной ошибкой, что воинская повинность была отменена. Мы должны очень критически проанализировать это решение. Разумеется, мы должны следить за проблемой равноправия на военной службе. Это в любом случае очень хорошо для бундесвера, если значительная часть общества какое-то время несёт службу

- заявил Хегль в беседе с журналистами, добавив, что на данный момент неизвестно, получит ли данное предложение поддержку большинства.

Отметим, что всеобщая воинская обязанность в Бундесвере была отменена около 10 лет назад. А с 2011 года в немецком правительстве ведутся споры о ее возобновлении, при чем канцлер Германии Ангела Меркель и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее выступили категорически против данного предложения.