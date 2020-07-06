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WarSpot

Украинская армия учится атаковать

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Источник изображения: warspot.ru

В Украине прошли масштабные военные учения. Вчера, 3 июля, YouTube-канал Defense Express Channel опубликовал видео с учений, в ходе которых украинские войска отрабатывали наступление.

«Украинские военные отработали разведку позиций противника с помощью дронов, нанесли артиллерийский удар, уничтожили огневые точки и бронетехнику противника, нанесли высокоточные удары по наиболее важным объектам, отразили удары с воздуха, разминировали проходы и перешли в масштабное наступление под прикрытием авиации», — сообщается в описании к видео.

Учения ВСУ

Кроме масштабности эти учения выделяет задействование новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. В частности, были использованы беспилотники Bayraktar TB2, «Фурия» и PD-1, противотанковые комплексы Javelin, «Стугна» и «Корсар», модернизированные танки Т-64 и другая бронетехника. Одной из особенностей учений стало широкое использование автоматизированных систем управления войсками, включая систему «Колокол».

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
БПЛА
Военные учения
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