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Российская газета

Всеармейский конкурс мастерства "Воин мира" завершился в Екатеринбурге

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Источник изображения: rg.ru

Победители конкурса военно-профессионального мастерства "Воин Мира" награждены в Екатеринбурге. Конкурс проходил в рамках Армейских международных игр - 2020. Кубки, медали и дипломы получили самые сильные, быстрые, эрудированные профессионалы военного дела.


В состязаниях участвовало 78 представителей 13 команд со всех военных округов, а так же Северного флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12 главного управления и Военного университета Минобороны, Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии.

В течение минувшей недели - с 29 июня, они состязались за право быть лучшими в пяти этапах: "Атлет", " Профессионал", "Снайпер", " Кавалер" и "Эрудит". Часть соревнований проходила на полигоне под Екатеринбургом в экстремальных погодных условиях. Для того, чтобы продемонстрировать боевую подготовку на самом сложенном этапе "Атлет" участники состязаний под проливным дождем в полной экипировке и с автоматами за плечами преодолели два километра. При этом, не снижая темпа, должны были попасть в цель ножами, гранатами, поразить на огневом рубеже три мишени. Рекордное время у победителей дистанции составило 6, 5 минут.

На интеллектуальном этапе "Эрудит" военнослужащие показали знания в вопросах военной истории, вооружения, армейской техники отечественного и иностранного производства. Самым зажигательным стал творческий конкурс " Кавалер", где на суд жюри участники представили 70 творческих номеров. Песни, танцы и короткие театральные сцены жюри ценило за оригинальность, мастерство и талант выступавших.

По итогам всех дней состязаний лучшей признана команда Западного военного округа. Второе место - за представителями ВДВ, третье призовое заняли военнослужащие Центрального военного округа. Поздравил победителей и поприветствовал всех участников конкурса заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

- Все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса. При этом в полной мере были проявлены командный дух, упорство и воля к победе, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество, то есть те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива, - отметил генерал-полковник.

Победу в личном зачете совокупно по всем номинациям одержали представитель Западного военного округа Николай Никитин и представительница Воздушно-десантных войск Екатерина Дайлидко. Награды им вручил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Лучшие участники конкурса представят Россию на международном этапе в Армении, где уже в августе будут соревноваться с военнослужащими из Ирана, Греции, Белоруссии и Казахстана.

Справка "РГ"

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.


Светлана Добрынина, Татьяна Андреева

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