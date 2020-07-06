Войти
Военное обозрение

Бундесвер намерен заменить «Бобров» на «Игуан»

393
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В бундесвере планируют заменить все имеющиеся самоходные мостоукладчики Biber на более современные Leguan. Кстати, по-немецки Biber означает «бобер», а Leguan – «игуана».

Об этом сообщает польское издание Defence 24.

Новые мостоукладчики способны выдерживать вес даже самых тяжелых разновидностей танков «Леопард».

Комиссия по бюджетным вопросам согласилась подписать договор поставки самоходных мостов Leguan на шасси Leopard 2 для немецких вооруженных сил. За 24 мостоукладчика вместе с комплектом вспомогательного оборудования и запасных частей бундесвер заплатит около 330 миллионов евро. Подрядчиком станет компания KMW.

Leguan состоит из двух пролетов, благодаря чему с его помощью можно подготовить два моста длиной 14 метров или один 26-метровый. По информации производителя, подготовка моста занимает не более пяти минут. Через него можно переправлять транспортные средства весом более 70 тонн, что на практике означает возможность переброски даже таких самых тяжелых танков 3-го поколения как Leopard 2A7 с усиленной броней.

Приобретенные мостоукладчики позволят заменить устаревшие системы Biber на шасси Leopard 1, обладающие меньшей грузоподъемностью, которые бундесвер использует с 1975 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Похожие новости
21.06.2017
Страшный сон янычара
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
07.06.2016
PL-01 против «Арматы»: новый танковый пшик Польши
05.11.2013
Польша купит дополнительно 116 танков Leopard 2 из Германии
16.11.2012
Военный экспорт Германии упал на миллиард долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники