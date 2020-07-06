Бундесвер намерен заменить «Бобров» на «Игуан»

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В бундесвере планируют заменить все имеющиеся самоходные мостоукладчики Biber на более современные Leguan. Кстати, по-немецки Biber означает «бобер», а Leguan – «игуана».

Об этом сообщает польское издание Defence 24.

Новые мостоукладчики способны выдерживать вес даже самых тяжелых разновидностей танков «Леопард».

Комиссия по бюджетным вопросам согласилась подписать договор поставки самоходных мостов Leguan на шасси Leopard 2 для немецких вооруженных сил. За 24 мостоукладчика вместе с комплектом вспомогательного оборудования и запасных частей бундесвер заплатит около 330 миллионов евро. Подрядчиком станет компания KMW.

Leguan состоит из двух пролетов, благодаря чему с его помощью можно подготовить два моста длиной 14 метров или один 26-метровый. По информации производителя, подготовка моста занимает не более пяти минут. Через него можно переправлять транспортные средства весом более 70 тонн, что на практике означает возможность переброски даже таких самых тяжелых танков 3-го поколения как Leopard 2A7 с усиленной броней.

Приобретенные мостоукладчики позволят заменить устаревшие системы Biber на шасси Leopard 1, обладающие меньшей грузоподъемностью, которые бундесвер использует с 1975 года.