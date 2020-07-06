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Военное обозрение

Ракетному крейсеру «Москва» продлили походную готовность до 2040 года

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Источник изображения: topwar.ru

Флагман Черноморского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" прослужит еще как минимум 20 лет, до 2040 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам источника, крейсер в минувшую пятницу был выведен из дока после проведенного ремонта. Предполагается, что в дальнейшем "Москва" останется в строю до 2040 года, что станет рекордом срока службы для кораблей 1-го ранга.

На крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет. (...) для отечественных боевых кораблей 1-го ранга это станет одним из рекордов общего срока службы

- приводит агентство слова источника, при этом подчеркивая, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как ранее сообщалось, после проведенного ремонта "Москва" пройдет положенные испытания и в конце лета отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянной группировки ВМФ РФ.

Предыдущий раз крейсер находился в дальнем походе с сентября 2015 года по январь 2016 года. Корабль обеспечивал противовоздушное прикрытие с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава", является головным в серии ракетных крейсеров. Спущен на воду 27 июля 1979 г., введен в строй в 1983 году. Водоизмещение – 11380 тонн. Оснащен 16 пусковыми установками ракет "Вулкан", артиллерией, средствами ПВО, торпедными аппаратами и установками для ведения огня глубинными бомбами.

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