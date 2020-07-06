Финляндия отказывается от свастики

В течение столетия ВВС Финляндии использовали свастику в качестве своей эмблемы. Вчера, 3 июля, пресс-служба BBC страны подтвердила, что свастика была убрана с официальной эмблемы военно-воздушных сил.

Военно-воздушные силы Финляндии используют свастику с момента своего создания в 1918 году. Свастика стала эмблемой ВВС Финляндии благодаря графу Эрику фон Розену. Шведский аристократ в 1918 году подарил финским ВВС самолёт, на котором была нарисована синяя свастика. Известно, что Розен считал свастику талисманом удачи. В 1945 году свастика исчезла с финских самолётов, но оставалась на различных эмблемах военно-воздушных сил.

Новая эмблема ВВС Финляндии Источник изображения: ilmavoimat.fi

В пресс-службе ВВС Финляндии отметили, что эмблема ведомства изменилась ещё в 2017 году. При этом никакого официального заявления тогда сделано не было. Вместо свастики символом финских военно-воздушных сил стал беркут, обрамлённый кругом из крыльев. В последние годы свастика остаётся лишь на флагах и логотипах отдельных учреждений и формирований ВВС страны, в частности, на флаге Военно-воздушной академии Финляндии.