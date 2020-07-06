Войти
WarSpot

Финляндия отказывается от свастики

563
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В течение столетия ВВС Финляндии использовали свастику в качестве своей эмблемы. Вчера, 3 июля, пресс-служба BBC страны подтвердила, что свастика была убрана с официальной эмблемы военно-воздушных сил.

Военно-воздушные силы Финляндии используют свастику с момента своего создания в 1918 году. Свастика стала эмблемой ВВС Финляндии благодаря графу Эрику фон Розену. Шведский аристократ в 1918 году подарил финским ВВС самолёт, на котором была нарисована синяя свастика. Известно, что Розен считал свастику талисманом удачи. В 1945 году свастика исчезла с финских самолётов, но оставалась на различных эмблемах военно-воздушных сил.

Новая эмблема ВВС Финляндии

Источник изображения: ilmavoimat.fi

В пресс-службе ВВС Финляндии отметили, что эмблема ведомства изменилась ещё в 2017 году. При этом никакого официального заявления тогда сделано не было. Вместо свастики символом финских военно-воздушных сил стал беркут, обрамлённый кругом из крыльев. В последние годы свастика остаётся лишь на флагах и логотипах отдельных учреждений и формирований ВВС страны, в частности, на флаге Военно-воздушной академии Финляндии.

Военнослужащие с флагом Карельского воздушного командования (Karjalan lennosto) ВВС Финляндии.

Источник изображения: ​​​​​​reddit.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Швеция
Продукция
Су-47
Талисман
Похожие новости
22.08.2019
В Госдуме оценили слова Шойгу о напряженной обстановке на западных границах
16.04.2019
Aktuln (Чехия): для чего нужна НАТО?
19.11.2018
Горькие плоды независимости придатка НАТО
18.08.2017
"Холодное" оружие. Чем Россия защищает свои военные интересы в Арктике
20.05.2011
В Москве открылась международная выставка вертолетной индустрии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники