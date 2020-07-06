Войти
Известия.ru

Источник сообщил о рекордном сроке службы крейсера «Москва» в ВМФ

267
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» останется в строю как минимум до 2040 года, что станет рекордом срока службы. Об этом ТАСС в субботу, 4 июля, сообщил осведомленный источник.

В пятницу крейсер вывели из дока после ремонта. «На крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет», — сказал он.

По словам источника, срок службы в 60 лет станет одним из рекордов для отечественных боевых кораблей 1-го ранга.

Как сообщалось ранее, в конце лета ракетный крейсер отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянного соединения ВМФ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1164 Атлант
ЧФ
Похожие новости
03.12.2019
Два плавдока передали судоремонтному заводу Черноморского флота в Севастополе
23.08.2018
Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода
03.05.2018
Война в Сирии заставила Россию отчаяться, нужно купить 8 кораблей проекта 054А, чтобы прийти в себя
06.02.2018
Исполнилось 35 лет со дня подъема Военно-морского флага на ракетном крейсере "Москва"
01.03.2016
«Надо, чтобы под рукой было чем ударить в случае провокаций с турецкой стороны»
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники