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Названо количество испытательных ракетных пусков для «Ангары»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Лётные испытания ракет-носителей семейства «Ангара» предусматривают проведение шести пусков носителя в тяжёлой модификации и трёх пусков лёгкой ракеты.

Об этом сообщил главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».

Российские носители «Ангара» основаны на базе универсальных ракетных модулей. Благодаря возможности использования различного количества таких модулей в состав семейства входит несколько носителей от лёгкого до тяжёлого класса.

К настоящему времени проведено два испытательных запуска ракет этого типа. В апреле 2014 году с космодрома «Плесецк» была запущена лёгкая модификация «Ангара-1.2ПП», а в декабре того же года — тяжёлая «Ангара-А5».

Главком ВКС РФ отметил, что всего опытно-конструкторские работы по комплексу «Ангара» предусматривают проведение шести пусков тяжёло «Ангары-А5» и трёх пусков лёгкой «Ангары-1.2».

«До конца текущего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», подготовка к которому организована в установленном порядке», - добавил Суровикин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Проекты
Плесецк
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