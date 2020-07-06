Названо количество испытательных ракетных пусков для «Ангары»

Лётные испытания ракет-носителей семейства «Ангара» предусматривают проведение шести пусков носителя в тяжёлой модификации и трёх пусков лёгкой ракеты.

Об этом сообщил главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».

Российские носители «Ангара» основаны на базе универсальных ракетных модулей. Благодаря возможности использования различного количества таких модулей в состав семейства входит несколько носителей от лёгкого до тяжёлого класса.

К настоящему времени проведено два испытательных запуска ракет этого типа. В апреле 2014 году с космодрома «Плесецк» была запущена лёгкая модификация «Ангара-1.2ПП», а в декабре того же года — тяжёлая «Ангара-А5».

Главком ВКС РФ отметил, что всего опытно-конструкторские работы по комплексу «Ангара» предусматривают проведение шести пусков тяжёло «Ангары-А5» и трёх пусков лёгкой «Ангары-1.2».

«До конца текущего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», подготовка к которому организована в установленном порядке», - добавил Суровикин.