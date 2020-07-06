Танк «Армата» побывал в роли боевого робота

Российский танк на тяжелой гусеничной платформе T-14 «Армата» был впервые протестирован в беспилотном режиме.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, на этапе предварительных испытаний «на машине отрабатывался безэкипажный режим».

По мнению бывшего начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шевченко, уникальность беспилотного варианта танка заключается в наличии открытой цифровой архитектуры. Именно она, по его словам, создает «основу для роботизации бронетехники».

«Армата» - танк на тяжелой гусеничной платформе. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и для других целей. В 2016 году сообщалось, что беспилотный вариант танка должны подготовить к 2018 году.