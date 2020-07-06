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ТАСС

Источник: крейсер "Москва" прослужит в составе ВМФ рекордные 60 лет

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Ракетный крейсер "Москва"
Ракетный крейсер "Москва".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Предполагается, что в конце лета ракетный крейсер отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянного соединения ВМФ России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер "Москва", который в пятницу был выведен из дока после ремонта, останется в строю как минимум до 2040 года, что станет рекордом срока службы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что "для отечественных боевых кораблей 1-го ранга это станет одним из рекордов общего срока службы".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщал ранее ТАСС, предполагается, что в конце лета ракетный крейсер отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянного соединения ВМФ России.

История

"Москва" возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море с сентября 2015 до января 2016 года. В частности, крейсер своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. После возвращения в начале 2016 года в Севастополь крейсер длительное время оставался у пирса. Отдельные СМИ сообщали, что из-за нехватки средств на восстановление технической готовности поднимается вопрос об утилизации корабля. Ремонт "Москвы" начался со второй половины 2018 года, в июне 2019 года крейсер совершил выход в море для проверки работы энергетической установки.

Корабль был спущен на воду в 1979 году, вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов крейсер "Москва" (носивший тогда название "Слава") также мог попасть под списание. Корабль вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым, после чего и получил свое текущее имя.

Основное вооружение крейсеров проекта 1164 - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью стрельбы более 700 км разработки реутовского "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Лужков Юрий
Проекты
1164 Атлант
ЧФ
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