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Военное обозрение

Танк Т-14 «Армата» испытали в «беспилотном» варианте

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Источник изображения: topwar.ru

Сообщается о продолжающихся испытаниях танка Т-14 «Армата». В частности, один из этапов испытаний танка нового поколения связан с действиями боевой машины в безэкипажном варианте.

Об отработке режима действия без экипажа рассказал РИА Новости неназванный источник в военно-промышленном комплексе.

Нужно отметить, что ранее сообщалось об универсальности новейшей платформы в том плане, что использовать эту платформу можно и в полностью роботизированном её варианте. При этом о роботизированной версии танка нового поколения речь идёт в течение последних 3-4 лет. И только теперь стала подтверждаться информация об испытаниях танка в «беспилотном» варианте.

В 2018 году между Минобороны России и производителем техники на платформе «Армата» (а это «Уралвагонзавод») был подписан контракт на поставку в войска 132 единиц подобного рода вооружений. Помимо танков Т-14 «Армата» речь также идёт о БМП Т-15. Контракт должен быть реализован до начала 2022 года.

Ранее из Индии приходили сообщения о высокой заинтересованности индийских партнёров в танках Т-14 "Армата", с приобретением которых Индия "могла бы получить преимущество в бронетехнике над Китаем". Именно так ситуацию описывают в индийских средствах массовой информации.

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