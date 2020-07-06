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Известия.ru

Стали известны детали выхода туриста в открытый космос в 2023 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Роскосмоса

Первый космический турист, который пожелал выйти в открытый космос, сможет провести за бортом Международной космической станции (МКС) около 90–100 минут. Об этом со ссылкой на российское представительство компании Space Adventures Inc сообщило «РИА Новости».

Представитель компании отметил, что турист не является профессиональным космонавтом, поэтому разница между выходом на 90–100 минут и шести или семичасовым выходом с точки зрения подготовки в этом случае принципиальная.

Также отмечается, что за предложенное время турист сможет увидеть Землю со всех сторон, так как МКС совершает полный оборот вокруг планеты за полтора часа.

23 июня в РКК «Энергия» сообщили, что в 2023 году на Международную космическую станцию отправятся двое космических туристов. Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc.

В ходе экспедиции один из туристов совместно с профессиональным космонавтом выйдет в открытый космос.

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Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Энергия РКК
Проекты
МКС
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