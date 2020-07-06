Краткая история подводных лодок: от Александра Македонского до ядерных подлодок (Sasapost, Египет)

Идея опустить человека под воду в закрытой стеклянной клетке принадлежала Александру Македонскому. Этот опыт считается началом долгого процесса создания человеком современной подводной лодки. Какими были первые образцы и что представляет собой подлодка сегодня, в статье Sasapost.

Различная военная техника, включая авианосцы, должна быть мощной и внушительной, чтобы противник тысячу раз подумал, прежде чем рискнуть напасть. Кроме того, для достижения желаемой цели военную технику должно быть полностью видно, но ситуация с подводными лодками совершенно иная.

Армии мира стремятся обладать тихоходными и невидимыми подводными лодками, чтобы обеспечить присутствие своих вооруженных сил где угодно и когда угодно. Некоторые современные подводные лодки несут взрывчатые вещества, чье количество иногда превышает боеприпасы целой страны, тем не менее подводные лодки больше воздействуют психологически, поскольку противник никогда наверняка не знает, кому она принадлежит.

В 332 году до н.э. Александр Македонский приказал запереть нескольких человек в стеклянной клетке и бросить их в море, чтобы потом они рассказали ему, что видели под водой. К сожалению, в источниках не указано, как именно Александр Македонский это сделал и что случилось с людьми, которые оказались в море в закрытой стеклянной клетке, куда не проникала ни вода, ни воздух.

Данное событие стало первым шагом на пути создания современной подводной лодки. Тем не менее одна из первых концепций подводной лодки была представлена англичанином Уильямом Борном в 1578 году.

Борн говорил о возможности создания небольшой лодки, которая сможет вновь подняться на поверхность, если вдруг она по какой-либо причине пойдет ко дну. Более того, она сможет погружаться, а затем всплывать на поверхность, изменяя свои размеры. Согласно его теории, если лодка хотела погрузиться под воду, то ей нужно было уменьшить размер, а если она собиралась всплыть на поверхность, то, наоборот, увеличить. Следует отметить, что Борн не смог создать прототип подводной лодки или теоретически описать, как она могла бы функционировать подобным образом.

В 1620 году голландец Корнелиус ван Дреббель построил первую в мире подводную лодку, которая была рассчитана на 12 гребцов. Она становилась тяжелее воды, поэтому легко погружалась на дно, а подъем судна обратно на поверхность осуществлялся при помощи весел.

Спустя 16 лет французский богослов Марен Мерсенн выдвинул теорию о том, что корпус подводной лодки должен быть изготовлен из меди и иметь правильную цилиндрическую форму, чтобы противостоять давлению.

Первые подводные лодки: многочисленные провалы и курьезы

До XVII века идея создания подводной лодки вертелась только вокруг исследования подводного мира, но затем вмешалась любовь человека к оружию. В 1654 году во время Первой англо-голландской войны Луи де Сон построил 21-метровую подводную лодку, которая могла бы незаметно приблизиться к вражескому кораблю и потопить его, но, к сожалению, испытания провалились.

В 1776 году, через 122 года после испытаний Луи де Сона, американцы решили возродить идею подводной лодки как военного корабля. Во время Войны за независимость США американец Дэвид Бушнелл построил первую боевую подводную лодку под названием "Черепаха".

Подводная лодка Бушнелла стала прототипом современных подводных лодок. В ней были специальные балластные емкости, которые наполнялись водой, когда подводная лодка опускалась под воду, и осушались, когда она всплывала на поверхность. Разместиться в подводной лодке мог только один человек, который вручную управлял различными механизмами. Кроме того, подводная лодка была оснащена глубиномером, компасом и вентилятором для принудительной подачи воздуха внутрь подводной лодки при движении в надводном положении. К сожалению, испытания провалились, поскольку возникли трудности с прикреплением мины к подводной части вражеского корабля.

В 1800 году Наполеон решил использовать подводные лодки для нападения на британский королевский флот. Кстати говоря, ему действительно удалось изобрести подводную лодку, которая могла опускаться на глубину до четырех метров и двигаться под водой со скоростью четыре узла, но каждый раз, когда она приближалась к британскому кораблю, ее обнаруживали из-за того, что в надводном положении лодка шла под парусом.

В течение 60 лет после этих событий идея создания подводных лодок не была востребованной, пока в 1861 году не началась гражданская война в США. Обе воюющие стороны начали работать над созданием подводных лодок, используя технологические достижения, свидетелем которых стал мир в тот период. Подводная лодка H.L. Hunley сумела атаковать корабли своих врагов и подорвать их с помощью взрывного устройства, прикрепленного к передней части субмарины. Хотя H.L. Hunley не сохранилась, она положила начало подводной войне, которая не прекращается до сих пор.

"Абдул Хамид": османская подводная лодка, первая в мире осуществившая пуск торпеды из подводного положения

В конце XIX века турки составили другим странам конкуренцию в мире подводных лодок. В 1887 году они приобрели паровую подводную лодку у Британии, которая была названа в честь султана Абдул-Хамида II. Она стала первой в мире подводной лодкой, запустившей торпеду из подводного положения.

Турки купили не одну подводную лодку, а две, и, хотя цена одного экземпляра в то время составляла 9 тысяч фунтов стерлингов, они заплатили 11 тысяч фунтов за каждую, чтобы получить их в кратчайший срок - в течение двух месяцев. Они также потребовали, чтобы подводные лодки были демонтированы и помещены в контейнеры, а затем отправлены в Османскую империю, где были бы собраны на месте.

13 января 1888 года обе подводные лодки были собраны, и в порту Измита была организована выставка для публики. Скорость лодок оказалась не той, на которую рассчитывали турки, но они предпочли закрыть на это глаза, поняв, что "Абдул Хамид" является первой подводной лодкой в мире, способной осуществить запуск торпеды из подводного положения.

Мировая война. Как подводные лодки стали важным морским оружием

Однажды Джон Филипп Холланд задал себе вопрос: "Что, если мы поместим в одно устройство электродвигатель и электрические батареи вместе с двигателем внутреннего сгорания и погрузим его в воду?" Так появились современные подводные лодки. Британия выступила решительно против их строительства, и адмирал Уилсон называл подводную войну несправедливой и обреченной на провал, но все же позволил Холланду осуществить свою идею. Наконец, в 1910 году адмирал Джеки Фишер увидел, как четыре корабля тонут во время учений после того, как Холланд атаковал их с помощью своего нового изобретения. Британские власти выделили ему 5% бюджета национального флота на строительство подводных лодок.

В попытке противостоять британской военно-морской мощи Германия разработала свои подводные лодки U-boat. Это было новое поколение подводных лодок, которое изменило баланс сил в морях в пользу Германии и стран "оси". Это были небольшие, быстрые и смертоносные субмарины.

На этих подводных лодках немцы потопили 3 тысячи кораблей стран-союзников. С начала мировой войны и до середины 1943 года они потеряли только 250 лодок, однако позже всего за один месяц лишились 42 подводных лодок, и число подбитых ими кораблей начало сокращаться благодаря воздушным операциям американских сил, которым удавалось атаковать немецкие субмарины до того, как они наносили удар по кораблям союзников.

Муссолини не остался в стороне от этого фронта и оставил в ней свой след. Так, итальянцы изобрели подводную лодку, оснащенную управляемой экипажем из двух человек торпедой. Ее вручную присоединяли ко дну корабля, который необходимо было уничтожить, и устанавливали время взрыва. Этим подводным лодкам однажды удалось потопить три огромных корабля британского флота, один из которых был назван в честь королевы Елизаветы и считался гордостью британских военно-морских сил.

Немцы убрали свои старые образцы и начали работу над проектировкой подводных лодок, которые могли бы плавать без необходимости подниматься на поверхность в течение восьми недель к ряду, но поражение немцев во Второй мировой войне помешало их проекту увидеть свет. Несмотря на это, идея не умерла, возродившись в период холодной войны между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом.

Вместо того, чтобы атаковать корабли, теперь роль подводных лодок заключалась в атаке лодок противника. Это знаменовало собой начало нового типа войны, и теперь в военной стратегии учитывалось все имеющееся оружие: сухопутные войска, военно-морской флот, авиация и подводные лодки. В 1955 году Соединенные Штаты перевели гонку вооружений на более опасную стадию, когда запустили свою первую атомную подводную лодку "Наутилус", способную нанести врагу огромный урон и всегда оставаться под водой.

Атомные подводные лодки: оружие, способное нанести ответный удар

После того, как человек создал атомные подводные лодки, он начал думать о создании субмарин, способных переносить и пускать ракеты с ядерными боеголовками. Разумеется, лишь шесть стран в мире имеют атомные подводные лодки: Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Индия, Россия и Китай. Согласно утечкам информации, такие государства как Северная Корея и Израиль также обладают атомными подводными лодками.

Преимущество атомных подводных лодок состоит в том, что они готовы совершить не только упреждающий, но и ответный удар. Представьте, что атомная субмарина - это огромная ракетная установка, спрятанная в скрытом месте где-то на глубине. Если одна страна решит атаковать другую ядерным оружием, подводная лодка непременно скроется, и тогда она сможет запустить свои ядерные ракеты в агрессора. Поскольку такой вариант развития событий всегда возможен, с самого начала он будет служить в качестве сдерживающего фактора.

В этом случае любопытство вызывает следующее. Если атомные подводные лодки способны нанести ответный ядерный удар, даже если государство будет разгромлено, как капитан субмарины получит свои приказы в отсутствие высшего руководства и правительства? Дело в том, что в безопасном месте всегда хранится секретное письмо, о котором никто не знает, кроме капитана подлодки. Оно предоставляет ему обширные и независимые полномочия и, в частности, указывает, что делать, если правительство уничтожено в результате враждебного ядерного удара.

Каждый премьер-министр или глава государства пишет свое послание в первый день вступления в должность. Документ остается непрочитанным, если срок полномочий подходит к концу и не было совершено ядерных ударов. Часто перед капитаном подводной лодки стоит выбор из четырех возможных вариантов: отомстить, использовать свое собственное суждение, встать в подчинение руководству союзной страны и выполнять ее приказы или же принять горькое решение ничего не делать.

Атомные подводные лодки обладают невероятной способностью скрываться на дне океана так, что другая подводная лодка может не заметить субмарину даже на расстоянии 1 метра. 3 февраля 2009 года экипаж британской подводной лодки HMS-Vanguard ощутил, что она столкнулась с каким-то объектом. Как оказалось, субмарина столкнулась с французской подводной лодкой "Триумфан". Обе были оснащены ядерным оружием, но к счастью, двигались на низкой скорости, и поэтому ничего серьезного не произошло. Таким образом мир сумел избежать катастрофы - два ядерных арсенала атомных подводных лодок могли взорваться в одно мгновение.

Чтобы избежать подобных инцидентов, страны разрабатывают новые технологии с целью обнаружения подводных лодок, и совершенствуются они быстрее, чем сами субмарины. Разумеется, эти технологии используются для выявления местоположения других подводных лодок не столько для избежания столкновений с ними, сколько для их уничтожения.

Ускорение развития технологий обнаружения подводных лодок говорит о том, что в скором времени станет невозможным скрыть что-либо на глубине, однако пока этого не случилось, атомные подводные лодки являются оружием, которое защищает нас от любой ядерной авантюры.

Люди, живущие на подводных лодках, могут не знать о коронавирусе

Вернемся к интернету и изолированности от внешнего мира. Как подводные лодки поддерживают связь друг с другом? Как они получают приказы от руководства? Ведь большую часть времени экипаж находится на глубине, и большинство радиоволн не достигают подлодок.

Те же радиоволны, которые их достигают, являются низкочастотными радиоволнами, поэтому подводные лодки оснащены большим количеством приемников, и страны создают огромные отдельные станции в различных районах для усиления этих волн. Проблема заключается в том, что скорость отправки сообщений низка и они всегда приходят с опозданием. Иногда в случае необходимости некоторые подводные лодки рискуют спустить на поверхность буи для получения и отправки сигналов.

Поскольку радиоволны не распространяются под водой, устройства GPS или радары на подводных лодках не работают, и экипаж использует сонар для подачи и получения сигналов. Однако звуки сонара могут облегчить обнаружение самой подводной лодки, поэтому экипаж старается максимально избегать его использования.

Подводные лодки часто имеют в распоряжении относительно достоверную карту передвижения вражеских субмарин. Составить ее помогают случаи пересечения с ними. Поскольку данные неточные, планы по спасению экипажа подводной лодки в случае ее повреждения часто терпят неудачу. Помощь не приходит до тех пор, пока в поврежденной субмарине не наступает дефицит кислорода.

В то же время подводные лодки, разумеется, не могут оставаться на глубине вечно, поскольку в них работает экипаж, которому в конце концов нужно подниматься на поверхность. Некоторые подводные лодки оснащены специальными опреснителями морской воды и собственными генераторами кислорода, но слабым местом всегда являются запасы продовольствия. Как следствие, когда они заканчиваются, субмарина должна подняться на поверхность, чтобы их пополнить.

Общеизвестный факт, что военные на подводных лодках питаются лучше, чем все остальные в армии. Русских больше всего интересует внешняя сторона подлодок, а потому их субмарины длиннее и шире. Что касается американцев, то они стремятся повысить скорость и эффективность субмарин за счет уменьшения их размера. Порой это приводит к тому, что некоторые члены экипажа вынуждены делить спальные места.

Некоторые подводные лодки также имеют развлекательные сооружения, такие как сауны и небольшие бассейны, и эти объекты считаются очень важными. Поскольку экипаж работает посменно, по восемь часов, оставшаяся часть дня уделяется отдыху - тому, чем экипаж будет заниматься две трети дня, ведь большую часть времени на подводных лодках нет интернета. Обычно члены экипажа дают своим семьям безопасный адрес электронной почты для отправки писем.

Эти письма сначала читаются технической командой, которые должны обеспечить отсутствие в них вредоносных ссылок и какой-либо личной информации, способной повлиять на поведение членов экипажа, например, о болезни одного из детей или смерти родственника. Затем письма пересылаются на подводную лодку, и когда она поднимается ближе к поверхности воды или к месту, где работает Интернет, члены экипажа могут прочесть письма и ответить на них.

На фоне нынешней пандемии вы, вероятно, будете удивлены, узнав, что члены экипажа многих подводных лодок в конце июня 2020 года все еще не знают о охватившей мир пандемии коронавируса.