"Лазерная" бомба турецкого БПЛА Bayraktar TB2 ВСУ прошла мимо учебной цели

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства промазал, когда попытался уничтожить управляемой бомбой автомобиль условного противника. Это произошло в ходе недавних учений ВСУ,

сообщается в блоге diana_mihailova. На случившееся обратили внимание сами украинцы. Например, один из них спросил: "Мне одному показалось, что он промазал?"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

На, что ему ответили: "Да, вы правы, точно в грузовик он не попал, но бомба легла где-то в метре от цели, и если дальность до 8 км, то это тоже очень хорошо, а за "врага" не волнуйтесь, его бы убила ударная волна и осколки".

Агентство Defense Express сообщает, что была использована планирующая бомба с лазерным наведением MAM-L.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Цель имитировала командно-штабную машину "противника". Что, по мнению авторов материала, в реальном бою позволило бы дезорганизовать условного врага и оставило его без управления. Кроме того, Bayraktar TB2 были привлечены к наведению артиллерии и других средств поражения.

Дмитрий Лемешко