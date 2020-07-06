Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Российский контингент в Сирии увеличился до 6,5 тысяч человек

[на самом деле меньше, поскольку около 1000 человек голосовало на российских выборах в Сирии и до 2015 года]

Об этом свидетельствуют по результаты голосования по УИК №8269 в Дамаске.

Всего проголосовало 6424 человека: за 75.98%, против 12.18%.

21 сентября 2016 г. на УИК №8269 в Дамаске, приписанной к Славгородскому одномандатному избирательному округу в Алтайском крае, проголосовали 4571 человек. Это самое большое число россиян, голосовавших в Сирии в предыдущие годы: на выборах президента в 2012 году и выборах Госдумы в 2011 году голосовали в четыре раза меньше избирателей. С 2015 года Россия проводит военную операцию на территории Сирии.