В Минобороны рассказали об испытаниях нового препарата от коронавируса

Клинические испытания новой вакцины от коронавируса, которые проводят военные и гражданские медики, достигли своего апогея. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов у них не обнаружено.

Прошло уже две недели после того, как добровольцы начали клинические испытания вакцины от коронавируса. Разработку препарата, который поможет миллионам людей обезопасить себя от COVID-19, ведут военные медики совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Подводя предварительные итоги тестов, в военном ведомстве рассказали, что после вакцинации препаратом у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано.

В минобороны напомнили, что для испытаний вакцины добровольцы были разбиты на две группы. Первой группе был введен один из двух компонентов вакцины 18 июня. Добровольцы чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья никто не предъявляет. У них за прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Участники эксперимента из второй группы, которым один из компонентов вакцины был введен 23 июня, также чувствуют себя хорошо. "Осложнений или побочных реакций ни у кого из добровольцев не зафиксировано", - подчеркнули в минобороны.

Сейчас все добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, которые имеют опыт проведения клинических испытаний лекарств, в том числе вакцин. "Специалисты проводят ежедневные осмотры, а также весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом исследований и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа", - рассказали в военном ведомстве.

Добровольцы чувствуют себя хорошо. Исследование вакцины планируется завершить в июле

В число участников, которые добровольно согласились на эксперимент, входят как военнослужащие, так и гражданские добровольцы. Все они изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Исследования вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля.

Иван Петров, Александр Степанов