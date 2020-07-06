Войти
Интерфакс-АВН

Боррель ожидает усилий всех участников СВПД в урегулировании споров

355
0
0
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель.
Источник изображения: news.myseldon.com

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Механизм урегулирования споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе требует усилий всех сторон, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, заверив в своей решимости работать над сохранением этого соглашения.

"Как я уже говорил ранее, механизм разрешения споров требует добросовестных интенсивных усилий со стороны всех. Как координатор Совместной комиссии я ожидаю, что все участники СВПД будут подходить к этому процессу в этом духе в рамках СВПД", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

Боррель сообщил, что получил письмо министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа для Совместной комиссии, в котором говорится об обеспокоенности иранской стороны относительно имплементации СВПД Великобританией, Германией и Францией, направленное с целью рассмотрения вопроса через механизм урегулирования споров, как это установлено в параграфе 36 соглашения.

Глава европейской дипломатии напомнил, что Совместная комиссия, отвечающая за надзор за выполнением соглашения в соответствии с условиями СВПД, проводит заседания с 2016 года, чтобы обсуждать выполнение ядерной сделки с Ираном и рассматривать соответствующие вопросы, доведенные любым участником до сведения координатора.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Франция
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
27.01.2020
Что показала военная тревога - 2020: итоги американо-иранского новогоднего обмена ударами (Carnegie Moscow Center, Россия)
18.11.2019
1989-2019: как распад СССР перевернул все на Западе (Le Monde, Франция)
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
18.10.2017
Иран вряд ли пойдет на уступки США по ядерному соглашению, считает эксперт
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники