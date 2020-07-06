Боррель ожидает усилий всех участников СВПД в урегулировании споров

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Механизм урегулирования споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе требует усилий всех сторон, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, заверив в своей решимости работать над сохранением этого соглашения.

"Как я уже говорил ранее, механизм разрешения споров требует добросовестных интенсивных усилий со стороны всех. Как координатор Совместной комиссии я ожидаю, что все участники СВПД будут подходить к этому процессу в этом духе в рамках СВПД", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

Боррель сообщил, что получил письмо министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа для Совместной комиссии, в котором говорится об обеспокоенности иранской стороны относительно имплементации СВПД Великобританией, Германией и Францией, направленное с целью рассмотрения вопроса через механизм урегулирования споров, как это установлено в параграфе 36 соглашения.

Глава европейской дипломатии напомнил, что Совместная комиссия, отвечающая за надзор за выполнением соглашения в соответствии с условиями СВПД, проводит заседания с 2016 года, чтобы обсуждать выполнение ядерной сделки с Ираном и рассматривать соответствующие вопросы, доведенные любым участником до сведения координатора.