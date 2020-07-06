Войти
Деловая газета "Взгляд"

Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142

446
0
0
Cамолеты Ту-142.
Cамолеты Ту-142.
Источник изображения: Алексей Даничев/ РИА Новости

Британские истребители Typhoon («Тайфун») не успели перехватить российские Ту-142, которые совершали полет в международном воздушном пространстве севернее Шотландии, сообщили ВВС страны.

"Российские самолеты легли на обратный курс до захода в район полетной информации Соединенного Королевства к северу от Шотландии, и в результате "перехват" осуществлять не потребовалось", – передает "Интерфакс" сообщение Королевских ВВС.

В пятницу Северный флот России сообщил, что Ту-142 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, продолжительность полета составила 12 часов.

В пресс-службе флота отмечали, что на некоторых участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские F-16 с авиабазы в Исландии.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Продукция
EF-2000
F-16
Ту-142
Проекты
СФ
Похожие новости
06.07.2020
"Опасный полет": истребители Британии встретили российские самолеты
01.05.2020
Противолодочные Ту-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
01.05.2020
Северный флот прокомментировал попытку «перехвата» Ту-142 над нейтральными водами
01.05.2020
Два противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами
06.03.2020
Путин наступает: самолеты НАТО поднимаются по тревоге навстречу российским патрулям (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники