"Искажает события": в Минобороны прокомментировали книгу Болтона

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

В Минобороны отметили, что бывший советник президента США Джон Болтон исказил реальные события, говоря о них в своих мемуарах. В частности, он неверно представил позицию России в вопросе расторжения ДРСМД. Болтон пишет, что Россия якобы была согласна с позицией США о том, что договор утратил свою актуальность. Но замминистра обороны РФ опроверг эту информацию.

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - отметил Фомин.

По словам российского замминистра, Болтон утверждает, что Россия якобы была согласна с американской позицией о том, что ДРСМД утратил свою актуальность. «В том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая. Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения беспочвенные", - заявил Фомин. Он отметил, что Москва расценивает выход американской стороны из договора как ошибочный шаг, а претензии Вашингтона считает надуманными.

Он также подчеркнул, что тезис Болтона о том, что со стороны Китая повышается угроза, является банальным «передергиванием» фактов. "Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и тем более в качестве причины для разрушения Договора о РСМД", - отметил замминистра обороны России.

Фомин выразил мнение, что стратегическое партнерство России и Китая, которое сейчас достигло наиболее высокого уровня за историю отношений этих стран, "вызывает изжогу" у бывшего советника президента США. По мнению генерала, "вся ответственность за развал договора целиком и полностью лежит на Соединенных Штатах".

"На протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования", - сказал Фомин.

Он напомнил, что в 2002 году США вышли из Договора по ПРО, «в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, как вам также известно, в 2019 году Соединенными Штатами было принято решение о выходе из Договора о РСМД».

Действие ДРСМД было прекращено почти год назад - 2 августа 2019 года. Инициатором разрыва соглашения стали американские власти. Вашингтон заявил, что пошел на этот шаг, так как Россия якобы отказывается уничтожить крылатые ракеты типа 9М729. Это оружие, уверены американцы и их партнеры в НАТО, нарушает положения документа.

Москва, в свою очередь, отмечала, что ракеты этого типа полностью соответствуют разрешенным договором параметрам. По заявлению российской стороны, технические характеристики 9М729 соответствуют соглашению. Вашингтону также были выдвинуты встречные претензии.

Фомин также отметил, что в настоящее время «из-за позиции США под угрозой находятся Договор по открытому небу (США объявили о выходе из него) и Договор о СНВ".

Что касается Договора по открытому небу, то в данном случае США также заявили, что Россия нарушает его пункты. Из-за этого американская сторона намерена из него выйти. Об этом было объявлено 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора», однако США могут пересмотреть свое решение, «если Россия вернется к полному соблюдению договора».

ДОН был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-подписантам (34 государства, с учетом США) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Ангелина Мильченко