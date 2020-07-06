Россия защитится не делающими «подранки» «боевыми воздушными кораблями»

Россия развернет на Камчатке дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31, которая позволит защитить страну от крылатых и гиперзвуковых ракет противника, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, взлетная масса МиГ-31 превышает 40 тонн, в результате чего самолет получил неформальное название «боевой воздушный корабль». Ожидается, что самолеты получит смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота.

По словам заслуженного летчика-испытателя полковника Игоря Маликова, «главное их предназначение в регионе — отгонять самолеты противника». Специалист отметил, что МиГ-31 «подранков» не делают.

«С их дальностью и скоростью полета перехватчики смогут контролировать пространство от Северного полюса до юго-восточных границ страны», — заявил газете военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В мае 2019 года «Звезда» опубликовала ролик, в котором сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 поднялся выше линии Армстронга (18 900-19 350 метров над уровнем моря).