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Россия защитится не делающими «подранки» «боевыми воздушными кораблями»

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Истребители-перехватчики МиГ-31К
Истребители-перехватчики МиГ-31К.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Россия развернет на Камчатке дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31, которая позволит защитить страну от крылатых и гиперзвуковых ракет противника, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, взлетная масса МиГ-31 превышает 40 тонн, в результате чего самолет получил неформальное название «боевой воздушный корабль». Ожидается, что самолеты получит смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота.

По словам заслуженного летчика-испытателя полковника Игоря Маликова, «главное их предназначение в регионе — отгонять самолеты противника». Специалист отметил, что МиГ-31 «подранков» не делают.

«С их дальностью и скоростью полета перехватчики смогут контролировать пространство от Северного полюса до юго-восточных границ страны», — заявил газете военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В мае 2019 года «Звезда» опубликовала ролик, в котором сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 поднялся выше линии Армстронга (18 900-19 350 метров над уровнем моря).

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
ГЗЛА
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