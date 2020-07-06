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Деловая газета "Взгляд"

Генерал объяснил причину отказа США от ДРСМД

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Евгений Бужинский
Евгений Бужинский.
Источник изображения: ruspekh.ru

Властям США не нужна система контроля за ядерным вооружением, поэтому они отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил экс-глава международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

"Американцам нужен предлог, чтобы выйти из ДРСМД, поэтому они предъявляют необоснованные и бессмысленные требования и разрушают договор за договором. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, и ядерным в том числе", – заявил Бужинский РИА "Новости".

По мнению генерал-лейтенанта, США считают себя самыми сильными, у них больше возможностей и денег, а потому "смысла заключать договоры нет, по мнению американцев, все ограничивающие договоры в пользу русских".

Бужинский уверен, что продлить ДРСМД не получится.

"США официально уведомили, что выходят из договора и изменить их решение сможет, наверное, только полный отказа России от ядерного вооружения", – заключил генерал.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. Кроме того, США вышли из Договора по открытому небу, готовятся к выходу из ДСНВ, а также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом СМИ писали, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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