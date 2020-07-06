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МКС увернулась от космического мусора

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты Центра управления полетами провели внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) для избежания столкновения с космическим мусором, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») 3 июля 2020 года провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Все операции прошли штатно в полном соответствии с расчётами российских специалистов баллистической службы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что маневр был проведен за счет включения двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента станции. Двигатели были включены на 100 секунд, что придало станции приращение скорости 0,5 м/с. 

В результате маневра орбита МКС была поднята на 900 метров над Землей.

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Россия
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Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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