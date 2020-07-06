Замминистра обороны РФ рассказал, какая тема вызывает "изжогу" у Болтона

Соединенные Штаты Америки отказываются от обязательств в сфере контроля над вооружениями с целью обеспечить условия для собственного военного доминирования. Такое мнение в пятницу журналистам высказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

По его словам, США на протяжении продолжительного периода времени проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями. Таким образом, они пытаются обеспечить условия для своего военного доминирования в мире, считает российский военачальник.

Фомин напомнил, что в 2002 году США вышли из Договора по ПРО (противоракетная оборона), в 2018-м - из иранской "ядерной сделки", а в 2019-м году американцы решили покинуть Договор РСМД (ДРСМД - о ракетах средней и меньшей дальности). В настоящее время, по словам Фомина, из-за позиции США под угрозой находятся Договор по открытому небу и Договор СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях).

"Отдельно хочу остановиться на ситуации с Договором РСМД - выход США из этого соглашения мы расцениваем как ошибочный, а претензии, которые США предъявили России, исключительно надуманными", - сказал замминистра обороны Фомин.

Напомнить российскую позицию военные решили в связи с выходом скандальных мемуаров экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В них он, в частности, комментирует ситуацию по ДРСМД и обсуждение этого вопроса с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

"В практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений, по крайней мере, без согласия другой стороны. Но раз уж автор этих мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать некоторые его тезисы. Тем более что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - указал замминистра обороны Александр Фомин.

Болтон, по словам Фомина, заявил, что Россия якобы поддержала американские рассуждения об утрате актуальности ДРСМД, в том числе "в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая".

"Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения - беспочвенные, - отметил Александр Фомин. - Что касается тезиса Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, хотел бы подчеркнуть, что это банальное передергивание фактов. У автора мемуаров стратегическое партнерство России и Китая, достигшее в настоящее время наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, наверное, просто вызывает изжогу".

Замминистра обороны России отметил, что наша страна не рассматривает деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и, тем более, как причину для разрушения Договора о РСМД.

"В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, что вся ответственность за развал ДРСМД целиком и полностью лежит на США", - заключил Александр Фомин.

Напомним, разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) произошло в августе 2019 года. В США такое решение обосновали якобы нарушениями условий договора со стороны России. Вашингтон обвинил Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве же поясняли, что ракета имеет разрешенный радиус действия - менее 500 километров.

ДРСМД запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Иван Петров