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Военное обозрение

Саудовские средства ПВО перехватили четыре беспилотника хуситов, начинённых взрывчаткой

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Источник изображения: topwar.ru

Из Саудовской Аравии приходят сообщения о том, что отряды хуситов в очередной раз попытались атаковать саудовские объекты с применением беспилотников. Это беспилотники-«камикадзе» - летательные аппараты со взрывными устройствами. Они могут дистанционно направляться на выбранную цель. Ранее подобным способом хуситы, как называют представителей йеменской группировки «Ансар Аллах», атаковали военный парад, а также нефтяные объекты Саудовской Аравии.

На этот раз, как сообщается, хуситы направили к границе четыре беспилотника, снаряженных взрывчаткой.

Представитель саудовской коалиции полковник Турки аль-Малики заявляет о том, что все четыре БПЛА были перехвачены ещё над территорией Йемена.

Из заявления полковника Аль-Малики:

Дроны были уничтожены до пересечения саудовской границы. Наша коалиция обладает мощной и действенной сетью ПВО, которая способна противостоять таким угрозам и предотвращать атаки сразу же после запуска беспилотников из контролируемых хуситами районов.

По некоторым данным, использовались самоходные ЗРК ближнего действия M1097 Avenger с FIM-92 Stinger и пулемётами калибра 12,7 мм. Это комплексы американского производства, имеющиеся на вооружении саудовских войск.

По словам Турки аль-Малики, «коалиция предпринимает все меры для защиты гражданских объектов в соответствии с международным правом».

При этом саудовская коалиция по-прежнему испытывает проблемы в Йемене. Взятие хуситами под свой контроль центральной части Йемена продолжает давать им возможность наносить удары в разных направлениях, заходя в тыл йеменской армии и её саудовским союзникам. Хуситы называют саудовские войска оккупационными.

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
HMMWV
Stinger
Проекты
БПЛА
Издания
Военный Парад
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