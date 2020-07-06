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WarSpot

Украина разрабатывает ударный дрон

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Источник изображения: warspot.ru

Украина способна за полтора года начать производство ударных дронов. Вчера, 2 июля, Олег Коростелёв, генеральный конструктор и генеральный директор КБ «Луч» в интервью Security Talks рассказал о проекте «Сокол-2000».

По словам Коростелёва, создание собственного беспилотного комплекса происходило поэтапно. При разработке ракетного комплекса «Нептун» КБ получило наработки: инерционную систему, головку самонаведения, радиовысотомер, систему питания двигателей. «Собственно, «Нептун» — это скоростной низковысотный беспилотник», — рассказал гендиректор КБ «Луч».

Рендер беспилотника, разрабатываемого в рамках проекта «Сокол-2000»

Источник изображения: armyinform.com.ua

«Реальный срок принятия на вооружение при наличии заказа от Минобороны — полтора года. Полёты начнутся через 9 месяцев. Ещё 8-9 месяцев необходимо для отработки и испытаний. Учитывая то, что расходы на изготовление планера летательного аппарата составляют около 10-15% работ по созданию БПЛА, то в КБ фактически готовы уже около 85% готового комплекса», — заявил Коростелёв.

Олег Коростелёв о проекте «Сокол-2000»

Плановая полезная нагрузка для «Сокол-2000» — четыре ракеты (по две с каждой стороны, массой 50 кг). Общая полезная нагрузка — 200-250 кг. По международной классификации аппарат близок к американскиму Predator и израильскому Hermes. Планируется, что продолжительность полёта составит около 24 часов со скоростью 150-200 км/ч.

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