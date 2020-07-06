В Армении началось производство автоматов Калашникова

В Армении на предприятии, основанным по договору о сотрудничестве между ЗАО «Нейтрон ГАМ» и концерном «Калашников», стартовало производство автоматов АК-103.

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева сообщала, что Армения ежегодно сможет выпускать до 50 тыс. автоматов Калашникова в год, передает Media Max.

Автоматы планируется поставлять в вооруженные силы Армении, также предприятие намерено работать и на экспорт.

Ранее представитель "Калашникова" Игорь Гордиенко сообщал, что завод в Армении планируется открыть к началу июля. АК-103 сначала будут собирать из российских комплектующих, но со временем планируется локализация производства "самих деталей на месте", пояснял Гордиенко.

Алексей Дегтярев