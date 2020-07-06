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Деловая газета "Взгляд"

В Армении началось производство автоматов Калашникова

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Источник изображения: kalashnikov.com

В Армении на предприятии, основанным по договору о сотрудничестве между ЗАО «Нейтрон ГАМ» и концерном «Калашников», стартовало производство автоматов АК-103.

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева сообщала, что Армения ежегодно сможет выпускать до 50 тыс. автоматов Калашникова в год, передает Media Max.

Автоматы планируется поставлять в вооруженные силы Армении, также предприятие намерено работать и на экспорт.

Ранее представитель "Калашникова" Игорь Гордиенко сообщал, что завод в Армении планируется открыть к началу июля. АК-103 сначала будут собирать из российских комплектующих, но со временем планируется локализация производства "самих деталей на месте", пояснял Гордиенко.


Алексей Дегтярев

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Страны
Армения
Россия
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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