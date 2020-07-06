В Минобороны прокомментировали заявления Болтона о диалоге с Шойгу по ДРСМД

Замглавы ведомства Александр Фомин сообщил, что бывший советник президента США по национальной безопасности в своих воспоминаниях искажает информацию о диалоге с министром обороны России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих воспоминаниях искажает информацию о диалоге с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в министерстве обратили внимание на опубликованные на прошлой неделе мемуары Болтона, в которых тот комментирует в том числе ситуацию по Договору о РСМД, а также обсуждение этого вопроса с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

"В принципе, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны. Раз уж автор мемуаров позволил себе отступить от данных правил, было бы справедливо прокомментировать его тезисы. Тем более что приведенные им оценки существенно искажают реальные события", - сказал Фомин.

"Он говорит, что якобы Россия поддержала американские рассуждения об утрате актуальности Договора о РСМД, в том числе в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая. Мы же считаем, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения беспочвенные", - отметил Фомин.

Говоря о тезисе Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, замминистра охарактеризовал его как банальное "передергивание" фактов. "Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и тем более в качестве причины для разрушения Договора о РСМД", - заявил замминистра.

По мнению Фомина, такое изложение фактов говорит о том, что у автора мемуаров стратегическое партнерство России и Китая, которое в настоящее время достигло наиболее высокого уровня за всю историю двусторонних отношений, "вызывает изжогу". Генерал подчеркнул, что "вся ответственность за развал договора целиком и полностью лежит на Соединенных Штатах".

Международные договоры

Фомин напомнил, что на протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования.

"В 2002 году американская сторона вышла из Договора по ПРО, в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, как вам также известно, в 2019 году Соединенными Штатами было принято решение о выходе из Договора о РСМД, в настоящее время из- за позиции США под угрозой находятся Договор по открытому небу (США объявили о выходе из него) и Договор о СНВ", - перечислил замминистра.

Он отдельно остановился на ситуации с Договором о РСМД. "Выход США из этого соглашения мы расцениваем как ошибочный, а претензии, которые США предъявляли России, исключительно надуманными", - отметил замглавы Минобороны.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.