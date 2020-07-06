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Известия.ru

В Минобороны возложили ответственность за развал ДРСМД на США

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вся ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на властях США. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.

«На протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Фомин добавил, что выход США из данного соглашения был спланирован заранее, а обвинения России в нарушении соглашения являются беспочвенными.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода Вашингтона. Москва также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.

17 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США активно работают над перспективой развертывания своих РСМД в Европе, Азии и на островах Тихого океана.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Фомин Александр
Проекты
РСМД
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