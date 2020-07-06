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Рособоронэкспорт: в СоюзМаш России заработал механизм по совершенствованию законодательства в области ВТС

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Стенд компании Рособоронэкспорт. Архивное фото
Стенд компании Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 3 июля. Состоялось первое заседание Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Союза машиностроителей России на тему "Актуальные проблемы законодательства в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами".

Заседание провел председатель Комитета, заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. В заседании также приняли участие первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации Владимир Гутенев и представители российских оборонных предприятий. Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи.

"Комитет создан для решения правовых, организационных и финансовых вопросов, с которыми в своей деятельности сталкиваются Рособоронэкспорт и другие субъекты военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Это реальный действенный инструмент влияния на законотворческие процессы в нашей области. Сегодня, первым заседанием, мы открываем новую страницу в развитии системы ВТС, и, уверен, наша работа позволит значительно повысить ее эффективность, сделать максимально эргономичной как для российских субъектов, так и для наших иностранных партнеров", – сообщил Александр Михеев.

Владимир Гутенев в своем выступлении подчеркнул, что несмотря на то, что это первое заседание Комитета, его эксперты сделали большой вклад в подготовку предложений Бюро Союза машиностроителей России по поддержке отраслей промышленности в условиях пандемии, которые были приняты на заседании в апреле 2020 года и направлены в адрес Президента России.

В задачи Комитета по развитию внешнеторговой деятельности входит определение конкретных проблем ВТС Российской Федерации с иностранными государствами и поиск решений по их устранению. Предложения Комитета будут рекомендованы для рассмотрения в ФСВТС России, компетентных консультативно-совещательных органах Правительства Российской Федерации, а также иных органах исполнительной власти, вовлеченных в ВТС.

В ходе заседания докладчики обозначили актуальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются субъекты ВТС России при осуществлении внешнеторговой деятельности, подготовке и реализации контрактов с иностранными заказчиками.

Статс-секретарь Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин, утвержденный на должность заместителя председателя Комитета, представил ряд инициатив компании по корректировке законодательства в области ВТС. "В 2019 году Президентом Российской Федерации утверждена Стратегия военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами на период до 2025 года, и в апреле 2020 года Правительством Российской Федерации утвержден План реализации указанной Стратегии. Одним из основных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций, предусмотренных в указанных документах, являются вопросы совершенствования законодательства в области ВТС", – отметил Владимир Кудашкин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
СМР
ФСВТС РФ
Персоны
Гутенёв Владимир
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
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