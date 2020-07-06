Forbes (США): причиной радиационной утечки могло стать новое российское супероружие

Шведские ученые зафиксировали повышенный радиационный фон. Основываясь на анализе погоды, они сделали вывод, что радиация могла придти с севера России. Автор Forbes торопится сделать предположение: возможно, источником стало неудачное испытание российской торпеды «Посейдон» или другого грозного оружия — системы «Буревестник». Но автор оговаривается: это предположение, точную причину мы, вероятно, никогда не узнаем.

Недавняя ядерная утечка может быть связана с новым ядерным стратегическим оружием, которое разрабатывает Россия. Это один из тех "образцов супероружия", о которых президент Путин объявил 1 марта 2018 года. Россия испытывает ядерную мегаторпеду "Посейдон" и крылатую ракету с ядерной установкой "Буревестник". Если причина в них, то это далеко не первая утечка радиации из-за оружейных испытаний.

23 июня Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявила, что шведские ученые обнаружили повышенный радиационный фон. Основываясь на анализе погоды, в качестве возможного источника был указан север России. Исполнительный секретарь Лассина Зербо (Lassina Zerbo) написал в Твиттере, что они обнаружили "три изотопа, связанные с делением ядра: цезий-134, цезий-137 и рутений-103". Далее он сказал, что "эти изотопы, скорее всего, происходят из гражданского источника" и что мандат ОДВЗЯИ "установить точное происхождение не позволяет".

Росатом отрицает, что источником радиации могла послужить какая-либо из двух российских АЭС в регионе. Однако ядерные реакторы стоят не только на гражданских электростанциях. Эксперт по ядерной политике и бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США Том Мур (Tom Moore), считает, что нельзя исключать возможность использования военных реакторов:

"Мониторинг радионуклидов ОДВЗЯИ призван выявлять различные взрывы в дополнение к сейсмическому мониторингу. А не достоверно устанавливать или опровергать гражданские или военные реакторы в качестве источника радионуклидов".

Первая из перспективных военных систем - крылатая ракета "Буревестник". Его название переводится с русского как "Несущий шторм" - в честь морской птицы. Формально она известна как 9M730, кодовое название в системе НАТО - Skyfall. Это крылатая ракета с ядерной боеголовкой, чей атомный двигатель обеспечивает практически неограниченный радиус действия. "Буревестник" - естественный кандидат, поскольку любая авария в воздухе может привести к выбросу радиоактивных материалов в атмосферу.

Возможно, именно это произошло ранее 9 августа 2019 года, когда смертельный взрыв с радиационной утечкой прогремел на ракетном полигоне ВМФ России в Нёноксе. Авария произошла недалеко от Северодвинска на арктическом севере России - той же области, которую указала ДВЗЯИ и в прошлый раз. Тогда причиной стал взрыв ракетного двигателя. Многие аналитики считают, что взрыв, скорее всего, связан именно с "Буревестником".

Другая возможная причина: дрон-торпеда "Посейдон"

Другой кандидат - "Посейдон". Это массивная атомная торпеда, предназначенная для запуска со специально построенных подводных лодок. При длине до 20 метров она примерно вдвое больше ракеты Trident ("Трезубец"). Считается, что ее обозначение - 2М39, а в НАТО его называют "Каньон". Его практически неограниченный диапазон и высокая автономность затрудняют классификацию. Правительство США назвало "Посейдон" межконтинентальной ядерной торпедой с ядерным вооружением. Это оружие, достойное злодеев из Бондианы, буквально ныряет мимо противоракетной обороны. Его угроза - медленная, но неизбежная гибель прибрежных городов, вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Хотя у реактора "Посейдона" вряд ли есть мощное экранирование, он обычно находится под водой, поэтому потенциальная утечка радиации может и не достичь атмосферы. Но после испытания аппарат можно поднять из воды, поэтому нельзя исключать некий инцидент, впоследствии обнаруженный за сотни километров в Скандинавии.

Открытые источники о кандидатах в загрязнители

Аналитики следят за этими вооружениями по открытым источникам. Евгений Максимов отметил, что летные испытания "Буревестника", вероятно, уже проводились. Он отметил две "бесполетные" зоны, закрытые для авиации на полигоне для ракетных испытаний ракет. Но предполагаемое место запуска находилось далеко к югу от предполагаемой утечки.

Поэтому лучший кандидат - все же "Посейдон". Суда, предположительно связанные с его испытаниями, были активны в регионе в то время. Специальное вспомогательное судно "Академик Александров" находилось в искомом регионе около 18-23 июня. Подозревается, что оно причастно к поиску запущенной торпеды. Пользователь Твиттера Франк Боттема (Frank Bottema) обнаружил похожее судно, воспользовавшись радиолокационными спутниковыми данными.

"Насчет ядерного инцидента на севере России, о котором сообщил Лассина Зербо: пять дней назад корабль "Академик Александров", связанный с дроном-торпедой "Посейдон", находился в море. На спутниковом изображении Sentinel-1 запечатлен корабль его размера",- читаем в Твиттере.

Возможно, истинную причину повышенного уровня радиации мы так и не узнаем. Но судя по тому, что Россия отрицает, что это была гражданская АЭС, а испытания продолжаются, встает вопрос о ядерном оружии. Таким образом, это лишь подливает масла в огонь спора о безопасности этих проектов даже в мирное время.

Эйч Ай Саттон (H I Sutton)