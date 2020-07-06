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ТАСС

Подлодка Севфлота "Князь Владимир" прибыла в пункт постоянного базирования

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Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир"
Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Владимир".
Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Подводный крейсер войдет в состав группировки стратегического назначения

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево после межбазового перехода из Северодвинска. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" прибыл в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево. Задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач", - сказано в сообщении.

В базе Гаджиево состоялась торжественная церемония встречи лодки, доклад командира экипажа Владислава Дружина принял командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, который сам большую часть своей службы провел на подобных подводных крейсерах. Он вручил морякам государственные и ведомственные награды и почетные грамоты, отметив, что "на вооружении крейсера "Князь Владимир" стоят самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов". Моисеев также подчеркнул, что "это самое мирное оружие и его применение недопустимо, именно его наличие и постоянная готовность к применению являются гарантом мира и безопасности России".

По информации флота, подводный крейсер "Князь Владимир" войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения, составляющих основу морских стратегических сил России. Командующий Северным флотом поставил командованию подводных сил и экипажу крейсера задачу "в кратчайшие сроки с учетом имеемого опыта испытаний и опыта эксплуатации крейсеров тира "Борей" освоить его, подготовить и заступить на боевое дежурство".

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" был заложен на "Севмаше" 30 июля 2012 года, он построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" (955А) и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трех "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. Подлодка была принята в состав ВМФ России 12 июня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
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