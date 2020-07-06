Британское правительство приобрело долю в спутниковой компании OneWeb

Ранее компания подала заявление о банкротстве

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании победило на аукционе по приобретению британской компании OneWeb, ранее подавшей заявление о банкротстве. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительственной информации Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что британское правительство потратит $500 млн на приобретении доли в компании. Его партнером в этой сделке выступит индийская компания Bharti Global. Она входит в группу компаний, подразделение которой Bharti Airtel с 425 млн пользователей является третьим самым крупным сотовым оператором в мире.

"Эта сделка позволит компании завершить строительство глобальной спутниковой группировки, которая будет предоставлять расширенные широкополосные и другие услуги странам по всему миру. Сделка также открывает для Великобритании стратегические возможности в широком спектре других приложений в сотрудничестве с нашими международными союзниками", - говорится в сообщении.

Как отмечается в распространенном OneWeb пресс-релизе, финансовый вклад Bharti в приобретение акций компании должен также составить около $500 млн, а общий объем инвестиций превысит $1 млрд.

Отмечается, что сделка требует одобрения со стороны суда и регулирующих органов Соединенных Штатов и может быть закрыта до конца года. По данным газеты The Daily Telegraph, в случае одобрения сделки доля британского правительства и Bharti в OneWeb будет составлять 20%.

Зачем вмешался Лондон

Как сообщила на прошлой неделе Financial Times, решение о перспективном капиталовложении было принято по итогам встречи в среду британского премьера Бориса Джонсона и главы Минфина Риши Сунака после отказа от собственного дорогостоящего проекта, оцениваемого более чем в £5 млрд (около $6,1 млрд). Британское космическое агентство еще в 2018 году приступило к работе над технико-экономическим обоснованием создания Соединенным Королевством системы спутниковой навигации, поскольку опасалось отстранения от работы над европейской программой Galileo после выхода страны из ЕС. На эти цели было выделено £92 млн ($117,8 млн).

OneWeb сейчас располагает 74 спутниками на низкой стационарной орбите и планирует запустить сотни других. Однако в марте британская компания вынуждена была подать заявление о банкротстве и реорганизации после того, как не смогла получить около $2 млрд от группы инвесторов, включая японский SoftBank.

В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в $2,2 млрд от частных инвесторов. Однако Лондон отказал компании, а сейчас принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb.

Решающим фактором в принятии решения о вложениях в данную компанию стала, согласно информации газеты, поддержка со стороны Минобороны США. Британский проект не станет копией американской спутниковой системы навигации GPS. Низкоорбитальная навигационная служба дополнит систему США и создаст для их союзников дополнительные возможности, заявили информированные источники, осведомленные о сути проекта.

OneWeb и Россия

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

Как заявил в четверг, выступая в Совете Федерации, заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов, решение о дальнейших запусках спутников OneWeb инвесторы примут в июле. Он напомнил, что программой предусмотрено осуществление 21 пуска ракет-носителей "Союз" и выведение на орбиту коммерческой группировки космических аппаратов компании OneWeb, на данный момент реализовано три коммерческих пуска.

В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что из-за ситуации с банкротством компании и пандемии под угрозой оказались не менее девяти российских космических запусков.