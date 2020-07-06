Войти
ТАСС

Британское правительство приобрело долю в спутниковой компании OneWeb

451
0
0
Источник изображения: Изображение: OneWeb

Ранее компания подала заявление о банкротстве

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании победило на аукционе по приобретению британской компании OneWeb, ранее подавшей заявление о банкротстве. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительственной информации Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что британское правительство потратит $500 млн на приобретении доли в компании. Его партнером в этой сделке выступит индийская компания Bharti Global. Она входит в группу компаний, подразделение которой Bharti Airtel с 425 млн пользователей является третьим самым крупным сотовым оператором в мире.

"Эта сделка позволит компании завершить строительство глобальной спутниковой группировки, которая будет предоставлять расширенные широкополосные и другие услуги странам по всему миру. Сделка также открывает для Великобритании стратегические возможности в широком спектре других приложений в сотрудничестве с нашими международными союзниками", - говорится в сообщении.

Как отмечается в распространенном OneWeb пресс-релизе, финансовый вклад Bharti в приобретение акций компании должен также составить около $500 млн, а общий объем инвестиций превысит $1 млрд.

Отмечается, что сделка требует одобрения со стороны суда и регулирующих органов Соединенных Штатов и может быть закрыта до конца года. По данным газеты The Daily Telegraph, в случае одобрения сделки доля британского правительства и Bharti в OneWeb будет составлять 20%.

Зачем вмешался Лондон

Как сообщила на прошлой неделе Financial Times, решение о перспективном капиталовложении было принято по итогам встречи в среду британского премьера Бориса Джонсона и главы Минфина Риши Сунака после отказа от собственного дорогостоящего проекта, оцениваемого более чем в £5 млрд (около $6,1 млрд). Британское космическое агентство еще в 2018 году приступило к работе над технико-экономическим обоснованием создания Соединенным Королевством системы спутниковой навигации, поскольку опасалось отстранения от работы над европейской программой Galileo после выхода страны из ЕС. На эти цели было выделено £92 млн ($117,8 млн).

OneWeb сейчас располагает 74 спутниками на низкой стационарной орбите и планирует запустить сотни других. Однако в марте британская компания вынуждена была подать заявление о банкротстве и реорганизации после того, как не смогла получить около $2 млрд от группы инвесторов, включая японский SoftBank.

В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в $2,2 млрд от частных инвесторов. Однако Лондон отказал компании, а сейчас принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb.

Решающим фактором в принятии решения о вложениях в данную компанию стала, согласно информации газеты, поддержка со стороны Минобороны США. Британский проект не станет копией американской спутниковой системы навигации GPS. Низкоорбитальная навигационная служба дополнит систему США и создаст для их союзников дополнительные возможности, заявили информированные источники, осведомленные о сути проекта.

OneWeb и Россия

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

Как заявил в четверг, выступая в Совете Федерации, заместитель генерального директора "Главкосмоса" Виталий Сафонов, решение о дальнейших запусках спутников OneWeb инвесторы примут в июле. Он напомнил, что программой предусмотрено осуществление 21 пуска ракет-носителей "Союз" и выведение на орбиту коммерческой группировки космических аппаратов компании OneWeb, на данный момент реализовано три коммерческих пуска.

В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что из-за ситуации с банкротством компании и пандемии под угрозой оказались не менее девяти российских космических запусков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Индия
Россия
США
Япония
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
GPS
Евросоюз
Союз-2 РН
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
20.03.2017
Разбор полетов
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
25.03.2013
Миниатюризация – новый тренд космонавтики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники