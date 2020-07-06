«Оружие, достойное злодеев»: за что США ругают «Буревестник»

В Кремле оценили сообщения о выбросе радиации на севере Европы

Новое супероружие России якобы могло стать причиной утечки радиации на севере Европы. Повышение радиационного фона в этом регионе может быть связано с испытаниями новых образцов стратегического ядерного оружия типа крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», считают в США, призывая закрыть российские проекты. В Кремле в ответ на эту критику отвечают, что беспокоиться не о чем.

В Кремле считают, что сообщения о повышении радиационного фона в северной Европе не стоят беспокойства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были соответствующие заявления МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии при ООН), что этот уровень радиации никоим образом не представляет угрозу для человеческого здоровья и населения. И второе - я лишь могу еще раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», - заявил представитель главы государства.

История с повышенным радиационным уровнем в Европе началась после того, как 23 июня Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) зафиксировала, что ученые в Швеции обнаружили уровни радиации, превышающие обычные.

Основываясь на анализе метеоусловий и розе ветров, было установлено, что источник повышенного радиационного фона находится на севере России.

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо написал в Twitter, что они обнаружили три радиоактивных изотопа - Cs-134, Cs-137 и Ru-103. Цезий-134 - радиоактивный изотоп цезия с атомным номером 55 и массовым числом 134, период полураспада составляет два года. Цезий-137 (известен также как радиоцезий) - радиоактивный нуклид цезия с атомным номером 55 и массовым числом 137, период полураспада составляет около 30 лет. Рутений-103 - один из радиоактивных изотопов рутения с периодом полураспада около 39 дней.

Лассина Зербо сказал, что «эти изотопы, скорее всего, получены из гражданского источника», и что «установить точное происхождение источника выходит за рамки мандата ОДВЗЯИ».

В то же время оператор всех российских АЭС - концерн «Росэнергоатом» заявил, что радиационных скачков на северо-западе РФ зафиксировано не было, Ленинградская и Кольская АЭС работают в штатном режиме, о каких-либо повреждениях на атомных станциях неизвестно.

В МАГАТЭ также указали, что на территории России не было зафиксировано событий, способных привести к повышенной концентрации радиоизотопов воздухе.

Однако ядерные реакторы используют не только гражданские электростанции. Эксперт по ядерной политике и бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по международным отношениям сената США Том Мур считает, что нельзя исключать возможность использования военных реакторов.

По его мнению, «мониторинг радионуклидов ОДВЗЯИ предназначен для выявления взрывных явлений и дополнения сейсмического мониторинга. Не стоит исключать источник радионуклидов, исходящий из гражданских или военных ядерных реакторов».

По мнению издания Forbes,

одна из возможных причин повышения радиационного фона на севере Европы - очередные испытания крылатой ракеты «Буревестник».

«Буревестник» (9М730), кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall - перспективная российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Заявленная дальность полета этого изделия в десятки раз превышает дальность полета крылатой ракеты воздушного базирования Х-101.

«Буревестник» является естественным кандидатом в качестве источника повышения радиационного фона, поскольку ракета осуществляет полет в воздушной среде и любая аварийная ситуация может привести к выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду, полагает издание.

Это, возможно, уже случалось ранее, в частности, 9 августа 2019 года, считает Forbes. Тогда произошел радиационный инцидент с человеческими жертвами на 45-м Государственном центральном ордена Ленина морском испытательном полигоне Военно-морского флота РФ близ населенного пункта Ненокса. Это примерно в том же регионе, на который указала ОДВЗЯИ на этот раз. Тогда это было вызвано взрывом в ракетном двигателе. Многие аналитики считают, что, скорее всего, авария была связана с крылатой ракетой «Буревестник», пишет Forbes.

В качестве другого подозреваемого в качестве источника радиоактивного загрязнения Forbes называет беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Посейдон» (2М39, ранее известный как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО - Kanyon), оснащен ядерной энергетической установкой. Аппарат комплектуется специальной боевой частью с тротиловым эквивалентом как минимум в 2 МГт.

Основной задачей «Посейдона» является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.

«Посейдон» представляет собой массивную атомную торпеду, предназначенную для запуска со специально построенных подводных лодок. При длине 60-78 футов это примерно в два раза больше ракеты Trident. Практически неограниченный радиус боевого применения и высокая автономность «Посейдона» затрудняют его классификацию. Правительство США описало аппарат как межконтинентальную ядерную торпеду с ядерным вооружением.

«Это оружие, достойное злодеев из фильмов про Джеймса Бонда, против которого неэффективны любые средства ПРО.

Боевое применение «Посейдона» означает неизбежную гибель для прибрежных городов США, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес», - пишет Forbes.

По мнению издания, «Посейдон», вероятно, не имеет достаточной защиты своего реактора - он обычно находится под водой, поэтому любая утечка радиации с этого аппарата может не достичь атмосферы. Но после завершения испытания «Посейдон» необходимо поднимать из-под воды, поэтому, как полагает Forbes, «есть место для инцидента, который может быть обнаружен за сотни миль в Скандинавии».

Зарубежные аналитики, пользуясь открытыми источниками информации, внимательно следят за испытаниями обоих образцов этого оружия. По мнению экспертов, летные испытания «Буревестника», вероятно, проводились в последнее время. В этой связи отмечаются две бесполетные зоны, закрытые на 22-27 июня на полигоне для испытаний ракет.

Но место предполагаемого запуска изделия находилось значительно южнее от того места, где, как считается, происходят радиоактивные выбросы.

Поэтому наилучшим кандидатом в качестве источника радиоактивного загрязнения может быть «Посейдон», полагают в Forbes. Суда, которые, как полагают, были связаны с испытаниями беспилотного подводного аппарата, были активны в районе предполагаемых тестов в это время.

В частности, океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» усиленного ледового класса находилось в море около 18-23 июня в районе возможных испытаний «Посейдона».

Двойное назначение судна позволяет проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или действительную экологическую опасность. Как пишет Forbes, этот корабль подозревается в причастности к испытаниям «Посейдона».

Космический аппарат Европейского космического агентства Sentinel-1 в конце июня обнаружил «Академика Александрова» в предполагаемом районе испытаний.

Спутники этого типа предназначены для дистанционного зондирования Земли в рамках проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник». Космические аппараты предназначены для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, также могут применяться при ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Возможно, мы никогда не узнаем наверняка причину повышенного уровня радиации. Но отрицание Россией того факта, что это была гражданская электростанция, в сочетании с продолжающимися испытаниями, указывают на ядерное оружие. Это возобновляет дебаты о том, насколько безопасны эти проекты, даже в мирное время», - заключает Forbes.

Комментируя статью Forbes, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что

России надо закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».

«Мы неоднократно предупреждали, что «Буревестник» и «Посейдон» - это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты. Большая трата денег впустую. СНВ-3 их не охватывает, а следующее соглашение должно», - написал Маршалл Биллингсли в Twitter.

Михаил Ходаренок