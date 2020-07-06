Войти
ЦАМТО

Военный комитет ОДКБ скорректировал планы на 2020 год из-за пандемии

663
0
0
Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Амир Исаев

ЦАМТО, 3 июля. Военный комитет ОДКБ скорректировал планы совместной деятельности и подготовки органов управления на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил председатель комитета, начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

"С учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год", – сказал В.Герасимов.

Представители генштабов стран организации также проанализировали военно-политическую обстановку в регионе, подтвердили общее понимание характера вызовов и угроз и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации.

Участники заседания обсудили проект плана развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы. "Намечены пути дальнейшей проработки аспектов, связанных с международными полетами авиации вооруженных сил государств-членов ОДКБ, созданием аналитического центра, а также совершенствованием структуры и состава коллективных авиационных сил организации", – цитирует "РИА Новости" В.Герасимова.

Также на заседании были определены направления развития мультисервисной сети связи, подведены итоги работы Военной академии связи имени Маршала Буденного в качестве базовой организации ОДКБ по подготовке военных связистов.

В завершении заседания В.Герасимов подчеркнул, что принятые решения будут способствовать дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ и стабильности в странах организации, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВАС Буденного
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.12.2019
Россия в 2020 году примет участие более чем в 50 международных учениях
16.12.2019
Страны ОДКБ подвели итог учений "Боевое братство-2019"
02.12.2019
Азербайджан заявил о готовности закупить российское вооружение
24.06.2019
В Москве обсудили совершенствование структуры ОДКБ
27.06.2013
В Москве прошло заседание Военного комитета государств – членов ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники