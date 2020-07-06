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Российская газета

Подводный крейсер "Князь Владимир" прибыл к месту постоянной службы

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" в пятницу прибыл к месту постоянной службы - в базу Гаджиево Мурманской области. Здесь находится главная база подводных сил Северного флота.

Экипаж субмарины встречали командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, представители командования подводных сил СФ, сообщает пресс-служба флота. Командир крейсера капитан 1 ранга Владислав Дружин доложил о выполнении задач межбазового перехода.

"РГ" уже сообщала, что "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море. В течение нескольких дней моряки проверяли работу узлов и механизмов субмарины, выполняли боевые операции, связанные с подготовкой в Белом и Баренцевом морях.

В Гаджиево командир корабля Владислав Дружин добавил, что экипаж готов к выполнению поставленных задач. Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что "Князь Владимир" оснащен самой современной техникой и станет действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов.

"Князь Владимир" - подводный крейсер стратегического назначения. Построен на Семаше. Это головной корабль усовершенствованного проекта 955А - "Борей-А". Его отличает малошумность, совершенные системы маневрирования и лучшая управляемость.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
СФ
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