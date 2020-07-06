Для особых случаев: как в США полицейские используют российскую "Осу"

The Drive рассказал о судьбе российских пистолетов "Оса", попавших в арсенал полицейских Аризоны.

The Drive на фоне массовых протестов в США и дискуссий о том, какими средствами полицейские должны противостоять толпе, вспомнил о необычном случае в Аризоне. Шерифский офис округа Пинал закупил в 2016 году партию из 60 пистолетов Defenzia D09.

Под такой маркой в Соединенных Штатах в обход санкций распространяются известные российские травматы "Оса". Округ находится менее чем в 60 милях от границы с Мексикой, а потому у местных полицейских всегда есть риск столкнуться с наркоторговцами.

Тогда эта история произвело довольно громкий резонанс в стране. И не всем понравилось, что американские стражи правопорядка вооружились "русскими пистолетами". В свете последних событий, портал The Drive выяснил, какова же их судьба.

Как оказалось, в 2017 году с приходном нового шерифа Марка Лэмба, было решено избавиться от большей части травматов. Из 60 оставили только 16. Их могу применять только спецподразделения в поисково-спасательных операциях, а также при подавлении бунтов в тюрьмах. Кроме того "Осу" используют для учебы и демонстрационных показов.

В статье напоминают, что D09 коротенький пистолет с четырьмя стволами, который весит меньше фунта (450 граммов). Калибр патронов 18,5 мм - в американской системе 12.

Боеприпасы в "Осе" не вращаются вместе с барабаном, как в револьвере, а остаются на месте. Электронный механизм определяет сам, какой из стволов заряжен.

Не смотря на крупный калибр, "Осу" нельзя заряжать традиционными патронами от ружей. Для нее используют патентованные типы боеприпасов. Это резиновые травматические, светозвуковые, газовые патроны и сигнальные ракеты.

Пистолет имеет встроенный лазерный прицел, расположенный в центре между стволами, а также элементарные прицельные приспособления сверху. Эффективная дальность стрельбы до 10 метров.

И хотя в России "Оса" уже не столь популярна, как лет пять назад, она все еще производится и широко экспортируется.

Бразильская компания Defenzia, являющаяся единственным дистрибьютором этого оружия в США, сообщает, что "Оса" также состоит на вооружении сил безопасности Бразилии, Германии и Израиле.

В США, между тем, не стихают дебаты о том, насколько безопасно оружие, официально не считающееся смертельным. И не снижает ли оно порог применения силы. В связи с этим вспоминают случай 2004 года, когда полицейский убил Викторию Снелгроув из пневматического пистолета выстрелом в глаз.

Так что полицейские округа Пинал при патрулировании продолжают использовать привычные электрошокеры и перцовые баллончики, отказавшись от экзотической по американским меркам "Осы".

Олег Корякин (Казань)