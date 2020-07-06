Крейсер «Князь Владимир» прибыл на базу подводных сил Северного флота

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота России — Гаджиево в Мурманской области. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила пресс-служба флота.

«На пирсе подводников встречали командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск», — цитирует «РИА Новости» заявление.

Командир крейсера Владислав Дружин отметил, что экипаж выполнил поставленные задачи в полном объеме, корабль исправен, а личный состав здоров.

«На вооружении крейсера самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов», — отметил вице-адмирал Моисеев.

Он поставил задачу в кратчайшие сроки, с учетом опыта испытаний и эксплуатации крейсеров типа «Борей», подготовиться и заступить на боевое дежурство.

В конце мая был подписан акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир», а 12 июня он вошел в состав Военно-морского флота России.

«Князь Владимир» был спущен на воду в 2017 году. Крейсер построили по усовершенствованному проекту «Борей-А». В отличие от подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», новая субмарина обладает меньшей шумностью, оснащена усовершенствованными системами маневрирования, удержания на глубине и управления оружием.