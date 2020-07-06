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Военное обозрение

«Если собрались перебираться через донецкие реки, там и утонут»: эксперт о подготовке танкистов ВСУ

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Источник изображения: Пресс-служба 169-го УЦ ВСУ

В центре боевой подготовки «Десна» начали готовить экипажи танков ВСУ для форсирования водных преград, в том числе для подводного форсирования рек.

Речь идёт о налаживании такого вида подготовки в 169-м учебном центре вооружённых сил Украины, где ранее был построен двухуровневый комплекс так называемой легководолазной подготовки танковых экипажей.

В Минобороны Украины отмечают, что основным преимуществом этого комплекса является то, что занятия можно проводить без выезда экипажей на тот или иной водоём. Соответственно подготовка может осуществляться в любое время года при любых погодных условиях.

Из сообщения украинского командования:

А ещё это экономия времени и топлива.

Отмечено, что танкисты могут совершенствовать навыки форсирования водных преград, используя макет танковой башни под водой на определённой глубине.

Источник изображения: Пресс-служба 169-го УЦ ВСУ

Комплекс оснащён системой аварийного слива воды. При возникновении критической ситуации вода может быть слита в течение 10 секунд.

Из сообщения:

Личный состав при обучении использует лёгкие изолирующие противогазы ИП-5 - индивидуальные средства защиты, которые можно применять на глубине до 7 метров.

Является ли эта подготовка сегментом планового обучения украинских танкистов или же она может оказаться сопряжена с новыми провокациями украинских силовиков на Донбассе?

На этот вопрос «Военному обозрению» ответил военный эксперт, член президиума организации «Офицеры России», полковник в отставке Виктор Баранец.

Виктор Баранец отмечает, что в прошлом он сам танкист, проходивший обучение на Украине:

Подготовка к форсированию рек ранее входила в обязательную программу обучения. Ну а если предположить, что украинские военные собрались перебираться через донецкие реки, то они там и утонут. Вообще говоря, чтобы вывести танк при форсировании водной преграды из строя, много не надо, тем более что труба при форсировании выставляется наружу – она хорошо видна. Достаточно даже гранату бросить, чтобы эту трубу разнесло и вода хлынула в боевое отделение танка.

По словам эксперта, нагнетать не надо, но за этим нужно присматривать.

Виктор Баранец:

Всё же нужно очень внимательно следить за тем, почему на Украине вдруг решили повернуть свои танковые войска в этот раздел боевой подготовки. Притом, что у них за последнее время всё сводится к тому, чтобы из 20 танков советской постройки собрать один действующий.

Видеоматериал об украинском учебном центре (опубликован в конце мая этого года):

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