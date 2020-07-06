«Если собрались перебираться через донецкие реки, там и утонут»: эксперт о подготовке танкистов ВСУ

Источник изображения: Пресс-служба 169-го УЦ ВСУ
В центре боевой подготовки «Десна» начали готовить экипажи танков ВСУ для форсирования водных преград, в том числе для подводного форсирования рек.
Речь идёт о налаживании такого вида подготовки в 169-м учебном центре вооружённых сил Украины, где ранее был построен двухуровневый комплекс так называемой легководолазной подготовки танковых экипажей.
В Минобороны Украины отмечают, что основным преимуществом этого комплекса является то, что занятия можно проводить без выезда экипажей на тот или иной водоём. Соответственно подготовка может осуществляться в любое время года при любых погодных условиях.
Из сообщения украинского командования:
А ещё это экономия времени и топлива.
Отмечено, что танкисты могут совершенствовать навыки форсирования водных преград, используя макет танковой башни под водой на определённой глубине.
Источник изображения: Пресс-служба 169-го УЦ ВСУ
Комплекс оснащён системой аварийного слива воды. При возникновении критической ситуации вода может быть слита в течение 10 секунд.
Из сообщения:
Личный состав при обучении использует лёгкие изолирующие противогазы ИП-5 - индивидуальные средства защиты, которые можно применять на глубине до 7 метров.
Является ли эта подготовка сегментом планового обучения украинских танкистов или же она может оказаться сопряжена с новыми провокациями украинских силовиков на Донбассе?
На этот вопрос «Военному обозрению» ответил военный эксперт, член президиума организации «Офицеры России», полковник в отставке Виктор Баранец.
Виктор Баранец отмечает, что в прошлом он сам танкист, проходивший обучение на Украине:
Подготовка к форсированию рек ранее входила в обязательную программу обучения. Ну а если предположить, что украинские военные собрались перебираться через донецкие реки, то они там и утонут. Вообще говоря, чтобы вывести танк при форсировании водной преграды из строя, много не надо, тем более что труба при форсировании выставляется наружу – она хорошо видна. Достаточно даже гранату бросить, чтобы эту трубу разнесло и вода хлынула в боевое отделение танка.
По словам эксперта, нагнетать не надо, но за этим нужно присматривать.
Виктор Баранец:
Всё же нужно очень внимательно следить за тем, почему на Украине вдруг решили повернуть свои танковые войска в этот раздел боевой подготовки. Притом, что у них за последнее время всё сводится к тому, чтобы из 20 танков советской постройки собрать один действующий.
Видеоматериал об украинском учебном центре (опубликован в конце мая этого года):