Российская авиация провела ракетные стрельбы в Калининградской области

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Лётчики Балтийского флота (БФ) провели практические ракетные стрельбы и бомбометания на полигоне в Калининградской области, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали практические действия в рамках планового летно-тактического учения", - сказал Мартов.

В плановом учении принимали участие более 10 экипажей самолетов Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтфлота.

В ходе учебно-тренировочных полетов лётчики отрабатывали огневое обеспечение сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведение воздушной разведки.

"В частности, в ходе учения экипажи боевых самолетов выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбы ракетным оружием по наземным целям на одном из полигонов в восточной части Калининградской области", - сообщил представитель Балтфлота.

Лётчики совершили около 50 вылетов, в ходе которых было разыграно свыше десяти тактических эпизодов. Кроме того, были отработаны элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления.

Экипажи, преодолев систему противовоздушной обороны, произвели пуски 200 неуправляемых авиационных ракет, сбросили свыше 50 бомб калибра от 50 до 250 кг, а также выпустили более 800 снарядов калибра 30 мм из авиапушек по различным целям на полигоне в Калининградской области.

Учебно-боевые задачи выполнялись в дневное и в ночное время. Всего в учении было задействовано более 10 самолетов, а также свыше 100 военнослужащих смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации Балтфлота.

Су-30СМ - истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". Су-24 - российский фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.