Завершена модернизация первых истребителей F-16 второй партии для ВВС Румынии

ЦАМТО, 3 июля. Португальская компания OGMA – Industria Aeronautica de Portugal SA объявила о передаче командованию ВВС Португалии второго прошедшего окраску истребителя F-16, предназначенного для поставки ВВС Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МО Румынии после получения одобрения США подписало контракт на приобретение первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года.

Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. В настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Они вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти.

В конце ноября 2019 года правительство Румынии представило на утверждение парламента законопроект о покупке пяти дополнительных истребителей F-16. После получения одобрения законодательного органа в декабре 2019 года был подписан контракт на поставку самолетов. Соглашение стоимостью 130 млн. евро, помимо продажи истребителей F-16, включает их модификацию согласно требованиям ВС Румынии, подготовку личного состава и обслуживание техники.

Согласно планам, ВВС Румынии получат 5 истребителей F-16 той же конфигурации M.5.2R, что и 12 ранее поставленных. В перспективе Бухарест намерен модернизировать все 17 самолетов до стандарта M.6.X.

По имеющейся информации, восстановление и модернизация передаваемых истребителей проходит на авиабазе Монте-Реал, окраска в камуфляжную схему румынских ВВС – на предприятии OGMA. В настоящее время первая пара самолетов (с.н. 15132 и 15135) ожидает передачи заказчику на авиабазе Монте-Реал.

Ранее предполагалось, что первый истребитель второй партии будет передан ВВС Румынии в июне, еще два – в октябре, а последний – в начале 2021 года. Тем не менее, вероятно, график будет скорректирован из-за пандемии COVID-19.