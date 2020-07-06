Китай может получить доступ к белорусской РЛС «Волга»

В текущем году отмечается значительное ухудшение отношений между Китаем и США. Вашингтон всюду ищет врага и на эту роль прекрасно подходит Поднебесная, так как своими дешевыми товарами практически оккупировала рынок Соединенных Штатов.

Борясь с китайской торговой экспансией, а также с претензиями КНР на спорные острова в Южно-Китайском море, в шельфе которых находятся огромные запасы углеводородов, США начали давить Китай санкциями и угрожают применением силы, сосредоточив в морях Юго-Восточной Азии 2/3 боеспособных авианосцев.

В свою очередь Пекин намерен противостоять Вашингтону не только у своего побережья, но и в Европе, так как страны ЕС входят в блок НАТО, который фактически управляется Пентагоном. В связи с этим КНР хочет арендовать в Белоруссии две стратегические военные базы, которые на данный момент занимает российский контингент.

В связи с ухудшением отношений между Минском и Москвой такой вариант развития событий имеет право на существование. Речь идет о РЛС дальнего обнаружения «Волга», которая расположена на юго-западе Белоруссии, и станции связи в северо-западной части страны. К тому же Китай щедро спонсирует Лукашенко. Так, Пекин ежегодно выделяет Минску беспроцентную ссуду в размере 150 миллионов долларов США на технико-экономическую помощь. Общий размер предоставленных на это средств уже достиг $750 млн.

Free News отмечает, что на фоне того, что переговоры между Россией и Белоруссией о продлении договора аренды указанных объектов находятся в подвешенном состоянии, Китай в следующем году намерен получить доступ к белорусским военным базам. Таким образом, КНР сможет контролировать Европу, оперативно реагируя на запуск американских баллистических ракет.

Эксперты считают, что при своей дальности, РЛС «Волга» позволит Китаю засекать ракетные пуски с территории европейских стран, входящих в Североатлантический Альянс, предоставив ПВО НОАК своевременно реагировать на угрозу, тем более, что время на обнаружение воздушных целей увеличивается на несколько десятков минут. В свою очередь станция связи даст возможность кораблям китайских ВМС поддерживать связь на большом удалении от своих баз.