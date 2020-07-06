Внутренний враг: в спецназе бундесвера нашли ячейку неонацистов

Всего в немецких ВС могут служить сотни сторонников ультраправых взглядов

В немецких вооруженных силах разразился громкий скандал, в центре которого оказалось элитное контртеррористическое и диверсионное подразделение — KSK. Одну из рот армейского спецназа расформируют — среди военнослужащих выявили группу сторонников крайне правых взглядов. Судьба всей элитной части пока под вопросом, но приверженцев идей неонацизма выявляют и в других подразделениях бундесвера. Впрочем, сторонников экстремистских и расистских идей можно найти среди военнослужащих и ветеранов и в других странах. Подробности — в материале «Известий».

Масштабный скандал разразился в вооруженных силах ФРГ и в немецком обществе в целом. В составе элитного подразделения KSK (Kommando Spezialkräfte), среди задач которого — контртеррористические операции, освобождение заложников, диверсионная и разведывательная деятельность, выявлена группа сторонников ультраправых взглядов.

Как заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, большинство военных и гражданских сотрудников бундесвера рьяно придерживаются ценностей Основного закона страны. Однако «с апреля 2017 года участились подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную преданность конституции», признала она. В частности, сторонников таких взглядов нашли в рядах KSK — созданного в 1996 году подразделения, где служат около 1,1 тыс. унтер-офицеров и офицеров. По оценке министра, в KSK сформировалось «нездоровое понимание элитарности» отдельных начальников, а также возникли группы, в которых царила атмосфера «токсичного лидерства».

«Репутация всей страны»

В кризисной ситуации военное руководство ФРГ приняло решение о полном расформировании одной из рот армейского спецназа. Министр, впрочем, призвала рассматривать этот шаг не как наказание, а как возможность исправить ситуацию.

Насколько эффективным окажется данный шаг — пока неясно, но обнаружение рассадника неонацистских идей в самом сердце бундесвера — сигнал максимально тревожный.

«Подготовка спецназа ведется в режиме секретности, и сами бойцы, скорее всего, не выдадут никаких тайн даже под пытками. Если кого-то из этих парней заподозрят в экстремистских взглядах правого толка — это не просто проблема, это настоящая опасность, — пишет Der Spiegel. — Кроме того, KSK — это честь и гордость всего бундесвера. Ни одно другое подразделение так активно не перемещается по миру, участвуя в совместных тренировках с другими спецподразделениями и обучая группы коммандос из стран-партнеров». Когда действия таких людей определяются экстремистскими взглядами, а не Основным законом, «ставкой становится не только репутация бундесвера, но и всей страны», отмечает журнал.

Фото: commons.wikimedia.org Источник изображения: iz.ru

Теперь об участии KSK в международных учениях на время придется забыть — глава минобороны сообщила, что до таких маневров и совместных программ спецназовцев не допустят до тех пор, пока проблема с идеологической девиацией не будет решена. На пересмотр подходов к набору рекрутов, подготовке и методам командования KSK дали время до конца октября. Если ситуация коренным образом не изменится, спецназ может быть расформирован полностью.

Телеканал ZDF получил копию 55-страничного доклада главы минобороны, где изложены порядка 60 рекомендаций по перестройке KSK. Помимо заморозки участия спецназа в международных мероприятиях, тренировки элитных частей в будущем планируется более полно инкорпорировать в общую систему подготовки военнослужащих бундесвера с тем, чтобы предотвратить излишнюю изолированность бойцов. Кроме того, предлагается чаще проводить ротацию лиц, занимающих ключевые должности в подразделении. Необходимо также расширить полномочия Службы военной контрразведки (MAD), которой следует более профессионально противостоять экстремистским проявлениям.

Пропавший арсенал

Помимо многочисленных вопросов к формированию мировоззрения военнослужащих и их верности государственным интересам и принципам, в нынешнем скандале есть и еще один вызывающий серьезные опасения момент. В ходе ревизии выяснилось, что на военных складах не хватает нескольких тонн боеприпасов (по разным данным, от 37 тыс. до 85 тыс. штук), а также еще 62 кг взрывчатых веществ.

Где они и какие цели преследуют те, кто их похитил, — вопрос открытый. Пока же в KSK предстоит полная инвентаризация не только оружия и боеприпасов, но и другого снаряжения, в том числе средств связи.

Фото: TASS/DPA Источник изображения: iz.ru

Вполне возможно, что часть потерянного арсенала была найдена в ходе проведенных в мае обысков дома у фельдфебеля KSK, который служил в подразделении с 2001 года. «Именно его рота была в центре разбирательства после устроенной три года назад вечеринки, где солдаты, как сообщалось, обменивались приветствиями гитлеровских времен и слушали рок-музыку неонацистского толка», — напоминает The New York Times.

Вершина айсберга

Вскрывшиеся факты стали поводом для реакции со стороны оппозиции. Член контролирующего работу спецслужб комитета в бундестаге, представитель «зеленых» Константин фон Нотц, например, заявил, что «в нынешней сложной ситуации с безопасностью в мире нам крайне необходимы такие структуры, как KSK». Тем не менее именно такие подразделения должны быть «максимально привержены» требованиям законодательства (запрет на какую-либо дискриминацию прописан в статье 3 Основного закона Германии). «Сама по себе реструктуризация недостаточна. Нам нужны настоящие перемены во внутренней культуре и руководстве», — отметил законодатель в беседе с ZDF. Лидер фракции правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Берлина Георг Паздерски, кадровый военный в отставке, раскритиковал министра за «полностью необоснованные подозрения в отношении всех наших солдат».

Логично предположить, что праворадикальные спецназовцы в Германии существуют не сами по себе. Та же «АдГ» добивается вполне ощутимых политических успехов и расширяет круг своих сторонников. При должной координации деятельности идеологического центра и потенциального боевого крыла немецкие ультраправые могут превратиться в весьма могущественную силу, способную влиять на события не только в стране, но и за ее пределами.

О том, насколько широко ультраправые настроения распространены не только в KSK, но и в немецких ВС в целом, можно судить по данным, которые еще в начале года привел шеф военной контрразведки Кристоф Грамм. По его словам, MAD расследует дела 550 военнослужащих бундесвера, которых заподозрили в крайне правых взглядах. «Наша цель — удалить из рядов вооруженных сил не только экстремистов, но и тех людей, которые нелояльно относятся к нашей конституции», — заявил Грамм.

Фото: Global Look Press Источник изображения: iz.ru

Впрочем, официальные цифры могут не отражать полноту настораживающей картины. Так, офицер немецкой армии рассказал Panorama, что он сам видел, что экстремистов защищают, а опубликованные цифры — 550 подозреваемых в экстремизме — это лишь вершина айсберга. «Я убежден, что от 15% до 20% солдат — правые экстремисты, — рассказал источник в бундесвере. — Если бы кто-то начал серьезно заниматься этим вопросом, то численность бундесвера внезапно оказалась бы гораздо меньше. Но такое развитие событий нежелательно, и поэтому некоторые случаи не расследуют тщательно».

Нынешний скандал, однако, не оставляет военному руководству ФРГ слишком много шансов на то, чтобы спустить дело на тормозах. Предстоящие разбирательства, а возможно, и крутые перемены в структуре вооруженных сил и их элитного подразделения станут серьезным тестом для главы военного ведомства, которая заняла свой пост меньше года назад. «Этот кризис впервые покажет, как Крамп-Карренбауэр справляется с обязанностями министра обороны, — уверен Der Spiegel. — С момента ее неожиданного назначения она совершила не слишком много заметных шагов, касающихся самого ведомства или военных. Сейчас Крамп-Карренбауэр предстоит самое сложное сражение, и она обязана в нем победить».

«Почитали и Гитлера, и Усаму бен Ладена»

Проблема радикализации отдельных групп военнослужащих или ветеранов, в том числе с боевым опытом, не является уникальной для Германии. Например, в США сейчас расследуется дело рядового первого класса Шэндона Симпсона, военнослужащего Национальной гвардии в штате Огайо. В различных мессенджерах он проявил себя как сторонник идеи превосходства белой расы, писал о преклонении перед Гитлером и делился с окружающими своими неонацистскими взглядами.

Если история с Симпсоном только начинает раскручиваться, то дело еще одного рядового — Итана Мельцера — в июне уже дошло до суда. Минюст обвинил его в участии в группе, связанной с экстремистским Орденом девяти углов: их целью, как полагают в прокуратуре, было совершение убийств американских военных, несущих службу в других странах. «Согласно тексту обвинения, члены экстремистской группы, демонстрировавшие насилие на расовой почве, имели убеждения неонацистов и сатанистов и почитали и Гитлера, и Усаму бен Ладена», — писала The Washington Post.

Фото: Global Look Press Источник изображения: iz.ru

В 2018 году в Корпусе морской пехоты выяснили, что их рядовой Василион Пистолис присоединился к неонацистской организации Atomwaffen Division. Эту структуру в 2015-м создал Брэндон Рассел — а уже через год он вступил в ряды нацгвардии армии США во Флориде.

Как полагает эксперт авторитетного Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сет Джонс, особую потенциальную угрозу могут представлять вставшие на путь радикализации бывшие участники боевых действий. В беседе с Military Times специалист отметил, что у ветеранов «часто есть доступ к оружию и навыки обращения с ним», а также опыт работы с самодельными взрывными устройствами.

Кирилл Сенин