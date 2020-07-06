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Известия.ru

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.

В своем Twitter Биллингсли прикрепил ссылку на статью Forbes, в которой описывается версия о том, что причиной превышения радиационного фона над северо-восточной Европой могло быть испытание одного из этих российских вооружений.

«Надеюсь, что это не так. Мы не раз предупреждали, что Skyfall («Буревестник». — Ред.) и «Посейдон» — это ужасные проекты. Неважно, ответственна [ли Россия] за последний инцидент или нет, но это подчеркивает, почему Россия должна отправить эти проекты на полку», — написал Биллингсли.

Он отметил, что это большая трата денег. Кроме того, проекты не включены в Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Новое соглашение, по его мнению, должно их охватить.



В середине января военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что новые российские разработки в сфере стратегического ядерного вооружения сдерживают другие державы от развязывания мировой войны. В частности, из новых проектов он отметил «Посейдон» и «Буревестник».

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин констатировал, что в мире сложилась уникальная ситуация, при которой ни у одной страны, кроме Российской Федерации, нет гиперзвукового оружия.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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