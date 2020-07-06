Войти
WarSpot

В России запустили в серию новый автомат, и это не «Калашников»

557
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Российские ВДВ вскоре вооружатся новым автоматом. Вчера, 2 июля, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что на заводе имени Дегтярёва начался серийный выпуск автомата А-545.

Автомат А-545 был принят на вооружение российской армии в январе 2018 года. Производство оружия ведётся по контракту с Минобороны России. Ожидается, что новые автоматы поступят на вооружение ВДВ до конца 2020 года. Объёмы производства и другие детали контракта стороны не разглашают.

Боец с автоматом 6П67, он же А-545, он же модернизированный АЕК-971

Источник изображения: zid.ru

Как ранее писала официальная газета Минобороны РФ «Красная звезда», «Минобороны решило принять на вооружение как автоматы 6П67, 6П68, так и АК-12, АК-15. Изделия ОАО «Завод имени В.Я. Дегтярёва» имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА «Концерн «Калашников» по критерию «простота — надёжность» больше подходит для общевойсковых частей и подразделений».

В комплекте экипировки «Ратник» на вооружение российской армии приняты автоматы АК-12 и АК-15. Под индексами 6П67, 6П68 зашифрованы модернизированные модели АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярёва. При этом пары АК-12 и АК-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 по сути являются одним автоматом, но в разных калибрах (5,45 и 7,62 мм соответственно).

Автомат А-545 является модернизацией АЕК-971, созданного ещё в 1978 году для конкурса Минобороны СССР, в котором он проиграл автомату АН-94. В 2013 году завод имени Дегтярёва представил современную модификацию оружия, выполненную из новых материалов и по новым стандартам. Масса АЕК-971 составляет около 3,5 кг без магазина при длине 960 мм с разложенным прикладом.

Ключевой особенностью автомата А-545 является схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя. В передней части автомата над стволом установлена камера с балансиром, масса которого соответствует массе затворной группы. Балансир и затворная группа жёстко связаны. Во время стрельбы они перемещаются синхронно в разные стороны и в крайних положениях полностью гасят импульсы друг друга. Такое решение повышает точность ведения огня, но усложняет конструкцию оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
АН-94
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.06.2020
Долгая история автоматов из Коврова
28.11.2016
Все соединения морской пехоты получили боевые комплекты "Ратник"
31.05.2016
Новый российский автомат для «Ратника»: через тернии в неизвестность
15.02.2016
"Калашников" в пятом поколении
02.02.2015
Россия выбрала два новых автомата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники