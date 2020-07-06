В России запустили в серию новый автомат, и это не «Калашников»

Российские ВДВ вскоре вооружатся новым автоматом. Вчера, 2 июля, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что на заводе имени Дегтярёва начался серийный выпуск автомата А-545.

Автомат А-545 был принят на вооружение российской армии в январе 2018 года. Производство оружия ведётся по контракту с Минобороны России. Ожидается, что новые автоматы поступят на вооружение ВДВ до конца 2020 года. Объёмы производства и другие детали контракта стороны не разглашают.

Боец с автоматом 6П67, он же А-545, он же модернизированный АЕК-971 Источник изображения: zid.ru

Как ранее писала официальная газета Минобороны РФ «Красная звезда», «Минобороны решило принять на вооружение как автоматы 6П67, 6П68, так и АК-12, АК-15. Изделия ОАО «Завод имени В.Я. Дегтярёва» имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА «Концерн «Калашников» по критерию «простота — надёжность» больше подходит для общевойсковых частей и подразделений».

В комплекте экипировки «Ратник» на вооружение российской армии приняты автоматы АК-12 и АК-15. Под индексами 6П67, 6П68 зашифрованы модернизированные модели АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярёва. При этом пары АК-12 и АК-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 по сути являются одним автоматом, но в разных калибрах (5,45 и 7,62 мм соответственно).

Автомат А-545 является модернизацией АЕК-971, созданного ещё в 1978 году для конкурса Минобороны СССР, в котором он проиграл автомату АН-94. В 2013 году завод имени Дегтярёва представил современную модификацию оружия, выполненную из новых материалов и по новым стандартам. Масса АЕК-971 составляет около 3,5 кг без магазина при длине 960 мм с разложенным прикладом.

Ключевой особенностью автомата А-545 является схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя. В передней части автомата над стволом установлена камера с балансиром, масса которого соответствует массе затворной группы. Балансир и затворная группа жёстко связаны. Во время стрельбы они перемещаются синхронно в разные стороны и в крайних положениях полностью гасят импульсы друг друга. Такое решение повышает точность ведения огня, но усложняет конструкцию оружия.