Войти
Российская газета

Гаубицей "Коалиция" могут вооружить корабли ВМФ РФ

252
0
0
Источник изображения: Александр Демьянчук / ТАСС

Артиллерийский 152-миллиметровый модуль, созданный для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", является унифицированным и может быть установлен не только на сухопутные платформы, но и на боевые корабли.

Об этом ТАСС сообщил начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород), где разработали данную установку, Павел Ковалев. По его словам, подобная перспектива закладывалась еще в начале 2000-х годов, когда было признано целесообразным создание унифицированных артиллерийских систем. Отсюда, видимо, и название "Коалиция", данное перспективному комплексу Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны России.

Как уже писала "РГ", гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" впервые представили в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А в мае нынешнего года первые боевые машины начали поступать в войска.

Отличительными особенностями "Коалиции" от самоходных орудий прошлых поколений являются новейшие системы автоматизации наведения орудия, выбора цели и навигации. Помимо этого гаубица обладает повышенной скорострельностью - более 10 выстрелов в минуту, превосходит другие системы в точности и дальности стрельбы (до 70 километров). Мощные боеприпасы предназначены для уничтожения хорошо укрепленных оборонительных сооружений, командных пунктов, узлов связи и средств ПРО и ПВО противника.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.05.2020
Госиспытания боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2021 году
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
21.02.2019
"Флокс" и "Дрок" по-восточному. "Цветочную" артиллерию впервые показали за рубежом
16.07.2015
Гендиректор ЦНИИ «Буревестник» сообщил о ряде перспективных разработок ВиВТ
25.07.2014
Новое самоходное орудие "Коалиция" увидят на параде Победы в 2015 году
22.04.2013
Изображение 152-мм САУ «Коалиция-СВ» на шасси КАМАЗ-6560
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники