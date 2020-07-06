Гаубицей "Коалиция" могут вооружить корабли ВМФ РФ

Артиллерийский 152-миллиметровый модуль, созданный для новейшей самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", является унифицированным и может быть установлен не только на сухопутные платформы, но и на боевые корабли.

Об этом ТАСС сообщил начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород), где разработали данную установку, Павел Ковалев. По его словам, подобная перспектива закладывалась еще в начале 2000-х годов, когда было признано целесообразным создание унифицированных артиллерийских систем. Отсюда, видимо, и название "Коалиция", данное перспективному комплексу Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны России.

Как уже писала "РГ", гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" впервые представили в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. А в мае нынешнего года первые боевые машины начали поступать в войска.

Отличительными особенностями "Коалиции" от самоходных орудий прошлых поколений являются новейшие системы автоматизации наведения орудия, выбора цели и навигации. Помимо этого гаубица обладает повышенной скорострельностью - более 10 выстрелов в минуту, превосходит другие системы в точности и дальности стрельбы (до 70 километров). Мощные боеприпасы предназначены для уничтожения хорошо укрепленных оборонительных сооружений, командных пунктов, узлов связи и средств ПРО и ПВО противника.

Алексей Иванов