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Российская газета

Российские ракетоносцы получат новые системы обмена данными

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Источник изображения: rg.ru

Российские стратегические ракетоносцы получили новейшие комплексы передачи данных Р-097М. В течение нынешнего года комплексами телекодовой связи оснастят самолеты дальней авиации.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника". Вячеслав Михеев, генеральный директор концерна "Вега", который входит в холдинг, отметил, что партия Р-097М передается в Воздушно-космические силы РФ в рамках модернизации летного парка. Все контрольно-летные испытания с комплексами Р-097М были успешными.

Комплекс Р-097М обеспечивает принципиально новую для телекодовой связи возможность передачи информации по низкоскоростным каналам радиосвязи. Он разработан специалистами Калужского научно-исследовательского института телемеханических устройств.

"РГ" уже писала о том, что новые комплексы связи получают корабельные и береговые автоматизированные системы управления ВМФ России. Их уже передали военным.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Росэлектроника
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